Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал изданию Украина.ру, к каким последствиям приведёт заморозка 100 млн долларов военной помощи Украине от США, а также чего ожидать от встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена

0:39 — Почему США решили заморозить военную помощь?

3:30 — Заморозка помощи — положительный сигнал для России?

5:27 — Насколько помощь США важна для украинской армии?

9:16 — Украинская провокация для. получения помощи;

14:07 — Насколько опасны для нас украинские диверсанты;

21:39 — Американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения?

25:11 — Как участие США повлияет на конфликт в Донбассе;

26:18 — Ожидания от встречи президентов Украины и США / Нужна ли Путину встреча с Зеленским?