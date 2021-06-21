0:39 — Почему США решили заморозить военную помощь?
3:30 — Заморозка помощи — положительный сигнал для России?
5:27 — Насколько помощь США важна для украинской армии?
9:16 — Украинская провокация для. получения помощи;
14:07 — Насколько опасны для нас украинские диверсанты;
21:39 — Американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения?
25:11 — Как участие США повлияет на конфликт в Донбассе;
26:18 — Ожидания от встречи президентов Украины и США / Нужна ли Путину встреча с Зеленским?
Напомним, США заморозили военную помощь Украине в размере 100 млн долларов, объяснив это позитивным сигналом, полученным из России. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он рассказал, что эти деньги были дополнительной помощью на случай непосредственной угрозы Украине от России.