Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал о последствиях запуска «Северного потока – 2» для Украины

Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

— 04:55 Реакция Украины на скорый запуск газопровода.

— 07:15 Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа?

— 09:10 Чем для Украины чревато обострение отношений с Белоруссией в экономическом аспекте?

— 11:50 Почему Украина не может самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией?

Ранее, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом назвал газопровод «Северный поток – 2» шантажом глобального уровня.