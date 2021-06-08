- 01:10 Судьба украинского транзита после запуска «Северного потока – 2».
— 04:55 Реакция Украины на скорый запуск газопровода.
— 07:15 Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа?
— 09:10 Чем для Украины чревато обострение отношений с Белоруссией в экономическом аспекте?
— 11:50 Почему Украина не может самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией?
Ранее, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом назвал газопровод «Северный поток – 2» шантажом глобального уровня.