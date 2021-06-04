0:33 — Кто на Украине виновен в обострении отношений с Белоруссией?;
9:23 — Почему украинские олигархи не выступают против Зеленского?;
13:30 — Кто выступает против конфликта с Минском;
17:55 — Лукашенко признает Крым?;
22:14 — Что признание Белоруссией изменит для Крыма?;
24:45 — Что Лукашенко хочет донести Зеленскому?
В 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. Белоруссия является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции.
По данным посольства Белоруссии на Украине, в 2020 году товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $3,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,4 млрд.