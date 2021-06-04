Чем грозит Киеву обострение отношений с Минском? Об этом YouTube-каналу издания Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров

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В 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. Белоруссия является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции.

По данным посольства Белоруссии на Украине, в 2020 году товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $3,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,4 млрд.