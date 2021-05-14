Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко 14 мая объяснил, как Зеленский с помощью США попытается зачистить оппозицию и ликвидировать украинских олигархов

— 00:25 Зачем США инициировали борьбу с олигархами и оппозицией на Украине?

— 07:10 Дружба экс-президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена: сможет ли экс-президент Украины сохранить свои активы?

— 09:00 Какими методами американцы будут бороться с украинскими олигархами?

— 12:10 Могут ли украинские олигархи пойти на сближение с Россией?

— 14:40 Есть ли политическое будущее у Виктора Медведчука?

Председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука подозревают в госизмене. Политик отрицает свою вину. Прокуратура потребовала ареста депутата или залог в €10 млн, однако из-за санкций СНБО его счета заморожены, и деньгами он воспользоваться не может.