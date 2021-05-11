Журналист из Казани Андрей Николаев проанализировал мотивы казанского стрелка

Число погибших при стрельбе в школе Казани возросло до девяти © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

О стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи в Казани стало известно утром 11 мая. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них был задержан сотрудниками ФСБ. Молодой человек ранее учился в этом учреждении.

На момент стрельбы в образовательным учреждении находились 714 детей, а также около 70 сотрудников, из которых 52 — преподаватели.

11 человек погибли, среди них 9 детей.