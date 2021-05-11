Помешательство? Месть? Секта? Что стало истинной причиной трагедии и кто виноват? Подробнее смотрите в материале Украина.ру.
О стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи в Казани стало известно утром 11 мая. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них был задержан сотрудниками ФСБ. Молодой человек ранее учился в этом учреждении.
На момент стрельбы в образовательным учреждении находились 714 детей, а также около 70 сотрудников, из которых 52 — преподаватели.
11 человек погибли, среди них 9 детей.