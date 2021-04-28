Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков рассказал, что может стать предметом обсуждения в ходе возможной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским

00:34​ Каковы шансы, что встреча двух президентов все-таки состоится?

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— 18:34​ Марш радикалов в день трагедии 2 мая: о возможных провокациях;

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Напомним, беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых трагических эпизодов внутриполитического кризиса на Украине. В тот день на Греческой площади на марше «За единство Украины» начались столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. Шествие было организовано приехавшими из Харькова футбольными фанатами, боевиками «Правого сектора»* и представителями так называемой Самообороны майдана из Киева.

Затем радикалы разгромили и подожгли палаточный городок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Активисты Антимайдана попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри.

По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек (в том числе семь женщин и один ребенок), 247 пострадали.





*Деятельность организации запрещена в РФ