0:30 — Подготовка к большой войне или блеф?
4:55 — Почему войны прямо сейчас не будет.
7:49 — Украина может потерять газопровод?
19:30 — «Граница по Днепру»: как обеспечить функционирование территорий.
23:43 — Как украинские власти мешают украинцам жить.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.