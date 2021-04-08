Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков рассказал о том, является ли блефом подготовка Украины к большой войне и чем она закончится для страны

0:30​ — Подготовка к большой войне или блеф?

4:55​ — Почему войны прямо сейчас не будет.

7:49​ — Украина может потерять газопровод?

19:30​ — «Граница по Днепру»: как обеспечить функционирование территорий.

23:43​ — Как украинские власти мешают украинцам жить.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.