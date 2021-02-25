В студии Украина.ру одесситы политтехнолог Алексей Цветков, историк Александр Васильев и журналист Василий Ткач обсудят дело радикала Сергея Стерненко и выяснят, к чему может привести посадка одиозного земляка

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (Деятельность организации запрещена в РФ) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией. В схватках с праворадикалами, которые применяли баллончики со слезоточивым газом, пострадали 27 стражей порядка. В полицию доставили 24 наиболее активных участников акции, которых после дачи объяснений отпустили.