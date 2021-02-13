Журналист информационного агенства News Front Юлия Витязева рассказала Украине.ру, в какой атмосфере сейчас живут обычные украинцы и как им ограничивают получение информации

Также она ответила на вопрос, возможно ли сейчас хоть как-то сопротивляться действиям украинской власти.

Журналистов каналов, попавших под санкции, лишили доступа в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».