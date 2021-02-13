Также она ответила на вопрос, возможно ли сейчас хоть как-то сопротивляться действиям украинской власти.
Напомним, 2 февраля стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина" и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne.
После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».