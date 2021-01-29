Кроме того, политолог прокомментировал законопроект о легализации двойного гражданства.
Депутаты от партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду Украины законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства.
Проект закона также содержит норму о двойном гражданстве с Россией. Для людей с российскими паспортами существует ограничение в избирательных правах: они не могут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру.
Ищенко порассуждал о том, примут ли на Украине закон о легализации двойного гражданства, и если примут, то каким образом украинская власть будет вычислять тех граждан Украины, у кого есть российский паспорт.