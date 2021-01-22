Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев рассказал в интервью Украина.ру, как американцы попытаются уничтожить украинских олигархов

В интервью изданию Украина.ру эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— 00:11 Какими будут первые шаги Джо Байдена на украинском направлении?

— 01:36 Чего ждать Владимиру Зеленскому от Байдена?

— 02:23 Повышение тарифов на ЖКХ — необходимая мера?

— 03:56 Каким образом американцы будут бороться против олигархов и кто первый на очереди?

— 05:35 Какие планы у Байдена на Петра Порошенко?

— 06:10 На какие политические силы сделают ставку американцы?

— 07:05 «Неприкасаемый» Виктор Медведчук: в чем секрет успеха?

— 07:48 Какие сейчас главные проблемы политической элиты Украины?

— 09:55 Как украинские олигархи будут давать отпор американцам?