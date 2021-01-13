Какими могут быть последствия протестов в США и захвата Капитолия? Что стоит предпринять Трампу? Чего ждать от нового президента Джо Байдена? Ответы на эти и другие вопросы Украине.ру дал 12 января ведущий сотрудник РАН, политолог-американист Борис Межуев

Конгресс США официально объявил Джо Байдена 46-м президентом страны. Это решение законодатели приняли на фоне акции протестов и штурма Капитолия, которые американские СМИ сравнивают с событиями на киевском Майдане 2013-2014 годов.