Конгресс США официально объявил Джо Байдена 46-м президентом страны. Это решение законодатели приняли на фоне акции протестов и штурма Капитолия, которые американские СМИ сравнивают с событиями на киевском Майдане 2013-2014 годов.
Конгресс США официально объявил Джо Байдена 46-м президентом страны. Это решение законодатели приняли на фоне акции протестов и штурма Капитолия, которые американские СМИ сравнивают с событиями на киевском Майдане 2013-2014 годов.
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