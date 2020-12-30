По мнению эксперта, Зеленский пренебрег исполнением своих обязанностей, чем разочаровал своих избирателей.
«Во-первых, он и его коллеги, которые остались в составе его команды, не выполнили свои обязательства относительно Донбасса, которые, в частности, они подтверждали год назад при встрече в «нормандском формате», это было в начале декабря прошлого года», — сказал Баширов.
Во-вторых, отметил политтехнолог, власть нанесла сокрушительный удар по кошелькам украинских граждан.
«Это незамораживание тарифов на услуги ЖКХ. Мы видим с вами, что есть рост на 40% и выше (по отдельным категориям) цен на электроэнергию, то есть там отменяются льготы. Также рост цен на газ в январе на 14%. На фоне того, что сейчас в целом творится на Украине, такой, не очень легкой экономической ситуации закрываются рынки за рынками для внешней торговли — внутренний валовый продукт снижается, еще и пандемия влияет и ограничивает экономическую и социальную деятельность людей», — добавил он.
Это, по мнению Баширова, позволяет говорить о том, что Зеленский не состоятелен как политик.
«Думаю, что мы с вами в ближайшие два года увидим просто яростную борьбу за то, чтобы он оказался в отставке и появился какой-то новый лидер Украины», — заключил он.
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