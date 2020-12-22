Политолог Андрей Мишин 21 декабря в интервью YouTube-каналу издания Украина.ру ответил на вопросы об отношении к российской вакцине на Украине

— Почему тема российский вакцины от коронавируса «Спутник V» столь политизирована на Украине?

— Что стоит за заявлениями украинских политиков?

— Стоит ли уповать на помощь Запада в поставках вакцины?

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.