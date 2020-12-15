Адвокат и правозащитник Андрей Гожый 14 декабря рассказал Украине.ру о том, какие последствия для Украины может иметь дело по военным преступлениям в стране, открытое Международным уголовным судом в Гааге

«Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Напомним, прокуратура Международного уголовного суда решила начать расследование преступлений, совершенных на Украине с момента конфликта 2014 года. Об этом сообщается в официальном заявлении прокурора суда Фату Бенсуды, доступном на сайте. Правоохранители завершили предварительное изучение ситуации на Украине. Они посчитали возможным начать расследование, так как правовые критерии для этого были соблюдены.

Следующим шагом станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.