Также он объяснил, почему так радуется украинский МИД и как надолго может затянуться производство.
Напомним, прокуратура Международного уголовного суда решила начать расследование преступлений, совершенных на Украине с момента конфликта 2014 года. Об этом сообщается в официальном заявлении прокурора суда Фату Бенсуды, доступном на сайте. Правоохранители завершили предварительное изучение ситуации на Украине. Они посчитали возможным начать расследование, так как правовые критерии для этого были соблюдены.
Следующим шагом станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.