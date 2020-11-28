Кроме того он объяснил:
— Почему в СНГ не принято поддерживать оппозицию соседних стран?
— «Привет от Путина»: ускорит ли визит Лаврова в Минск процесс трансфера власти?
— Сколько еще Александр Лукашенко продержится у власти?
Кроме того он объяснил:
— Почему в СНГ не принято поддерживать оппозицию соседних стран?
— «Привет от Путина»: ускорит ли визит Лаврова в Минск процесс трансфера власти?
— Сколько еще Александр Лукашенко продержится у власти?
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