Сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок 27 ноября рассказал, какими рычагами давления может воспользоваться Москва для того, чтобы в Белоруссии произошла конституционная реформа

Кроме того он объяснил:

— Почему в СНГ не принято поддерживать оппозицию соседних стран?

— «Привет от Путина»: ускорит ли визит Лаврова в Минск процесс трансфера власти?

— Сколько еще Александр Лукашенко продержится у власти?