Кроме того он объяснил: 

— Почему в СНГ не принято поддерживать оппозицию соседних стран?
— «Привет от Путина»: ускорит ли визит Лаврова в Минск процесс трансфера власти?
— Сколько еще Александр Лукашенко продержится у власти?

 