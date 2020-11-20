В новом выпуске программы "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в Белоруссии и не только

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее он заявил, что если в России «некие силы» желают, чтобы Белоруссия проводила одновекторную политику, то для этого нужно предложить «нормальные условия» для Минска. По его словам, отношения Минска и Москвы оставались хорошими, даже когда возникали споры экономического характера.

— Чем закончатся протесты в Армении?

С 10 ноября в Армении не прекращаются протесты. Поводом стало подписанное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и передачу Арменией Азербайджану ряда районов в Нагорном Карабахе.

— Почему украинские предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов? 17 ноября у здания Верховной Рады в Киеве прошел митинг предпринимателей против введения кассовых аппаратов на Украине. Также протестующие требовали отменить «карантин выходного дня». Участники протеста держат флаги с надписями SaveФОП («Спасите физических лиц-предпринимателей») и плакаты с призывом к властям «Не убивать малый бизнес». По мнению предпринимателей, власти ставят представителей малого и микробизнеса на грань выживания.