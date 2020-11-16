Также эксперт ответил на ряд других вопросов:

— Почему Грузия не выступила с инициативой ввести войска в регион?

— Как жители Грузии относятся к политике Турции в Закавказье?

— Как протесты в Армении могут повлиять на политическую жизнь в Грузии?

Почему русское оружие спасло Нагорный Карабах - видео
Почему русское оружие спасло Нагорный Карабах - видео
© скриншот видео Украина.ру
С 10 ноября, после 1,5 месяца ожесточенных боев в Нагорном Карабахе, Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армения согласилась на передачу под контроль Азербайджана нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.