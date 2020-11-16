Как в Грузии отреагировали на трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод в регион российских миротворцев, рассказал в комментарии журналистам издания Украина.ру политолог Арчил Сихарулидзе

Также эксперт ответил на ряд других вопросов:

— Почему Грузия не выступила с инициативой ввести войска в регион?

— Как жители Грузии относятся к политике Турции в Закавказье?

— Как протесты в Армении могут повлиять на политическую жизнь в Грузии?

Почему русское оружие спасло Нагорный Карабах - видео © скриншот видео Украина.ру

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.