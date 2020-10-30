Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.
Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.
Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране.
Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.
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