В новом выпуске «Ищем смыслы» Армен Гаспарян рассказал, чем закончатся протесты в Польше. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов

Конституционный трибунал Польши 22 октября признал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными, фактически запретив прерывание беременности в стране. Несогласные с таким решением жители Польши вышли на многотысячные митинги.