В 42-м выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» от 29 октября автор и ведущий проекта Мокей Русинов развеял новую порцию фейков от украинских СМИ:

Украина.ру на Youtube Влог Украина.ру №2: Поражение «слуг» и их народа на местных выборах