— Экологическая катастрофа: в Крыму исчезнут все озёра;
— Украина вступит в НАТО до освобождения Крыма;
— Все меньше россиян гордятся аннексией Крыма;
— ВСУ показали, как военные тренируются обезвреживать диверсантов на границе с Крымом.
— Экологическая катастрофа: в Крыму исчезнут все озёра;
— Украина вступит в НАТО до освобождения Крыма;
— Все меньше россиян гордятся аннексией Крыма;
— ВСУ показали, как военные тренируются обезвреживать диверсантов на границе с Крымом.
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