Что либералы «святых 90-х» говорили о Крыме, Украине и разделенном русском народе
Что либералы «святых 90-х» говорили о Крыме, Украине и разделенном русском народе
© РИА Новости, Владимир Федоренко / Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
— Экологическая катастрофа: в Крыму исчезнут все озёра;
— Украина вступит в НАТО до освобождения Крыма;
— Все меньше россиян гордятся аннексией Крыма;
— ВСУ показали, как военные тренируются обезвреживать диверсантов на границе с Крымом.

 