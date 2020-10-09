Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 29 миллиардов злотых ($7,6 миллиарда) по делу «Северного потока — 2», заявил глава UOKiK Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве. Европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или $61 миллион. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.
По словам Хрустного, регулятор готов к тому, что «Газпром» обжалует решение о штрафе.