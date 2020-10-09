Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич 9 октября прокомментировал попытки Польши заблокировать строительство «Северного потока - 2» и возможные последствия остановки строительства для Европы

«Северный поток - 2»: Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиардов, ЕС в недоумении, а ФРГ поддерживает проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Томаш Хрустный на брифинге в Варшаве. Европейские партнеры проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) должны выплатить более 234 миллионов злотых, или $61 миллион. Помимо этого, они обязаны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

По словам Хрустного, регулятор готов к тому, что «Газпром» обжалует решение о штрафе.