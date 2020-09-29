Доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Вадим Трухачев прокомментировал обострение военных действий в Нагорном Карабахе

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

— должна ли РФ вмешиваться в конфликт;

— почему Нагорный Карабах — не Донбасс, Приднестровье и Южная Осетия;

— как повлияет межнациональный конфликт двух диаспор на обстановку внутри РФ?

В воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению МО Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.