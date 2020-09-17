Сотни хасидов застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы, ожидая разрешения на въезд для совершения традиционного паломничества.
Верующие направлялись в украинский город Умань для традиционного празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана и молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма, цадика Нахмана.
В этом году попасть на территорию Украины хасиды не могут в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, так как граница государства закрыта для иностранцев и лиц без гражданства с 28 августа по 28 сентября.