Люди со своим багажом вынужденно сидят в ожидании, готовят еду возле палаток и водят хороводы на территории между пропускными пунктами "Новые Яриловичи" и "Новая Гута"

Сотни хасидов застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы, ожидая разрешения на въезд для совершения традиционного паломничества.

«Слава Украине!» Хасиды в шароварах и вышиванках скандировали лозунг, с которым убивали евреев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Нахмана.

В этом году попасть на территорию Украины хасиды не могут в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, так как граница государства закрыта для иностранцев и лиц без гражданства с 28 августа по 28 сентября.