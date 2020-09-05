Украинский политик и государственный деятель ответил на ряд вопросов:
— какие действия предпринимает для возвращения в Киев;
— что делает его команда в Москве;
— своё отношение к «Партии Шария», «ОПЗЖ» и другим.
Николай Азаров — украинский политический и государственный деятель.
Премьер-министр Украины (2010 —2014 гг). Один из основателей и председатель (2001, 2010-2014 гг.) «Партии регионов». Народный депутат Украины II, V, VI и VII созывов. В 2014-м году покинул Украину из-за политических преследований. Живёт и работает в Москве.
Председатель «Комитета спасения Украины» с 3 августа 2015 года.