В 74-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Донбасс в составе России: когда и в каких границах;

— есть ли исторические примеры, которые показывают, как остановить войну на Донбассе;

— каковы перспективы польского суда над бывшим главой "Укравтодора" Славомиром Новаком.

22 июля на переговорах контактной группы по Донбассу стороны договорились о дополнительных мерах контроля перемирия. Соглашение включает запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения, наступательные и диверсионные действия, а также предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение договоренностей. Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.

Ни мира, ни войны: почему Кучма покидает «Минск», 39-я попытка перемирия в Донбассе © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.Кроме того, протесты против перемирия на Донбассе прошли в ряде крупных городов Украины. В частности, митинги прошли на площадях Харькова, Днепра, Львова и Херсона.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.