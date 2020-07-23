В четверг, 23 июля, в 13:00 в прямом эфире YouTube-канала Украина.ру Ростислав Ищенко ответит на вопросы зрителей. Подключайтесь и задавайте ваши вопросы!

Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Украина.ру — информационно-аналитического интернет-издания.

Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался как скромный сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.