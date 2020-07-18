Напомним, 12 июля началось очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта.

«Вели бесцельный огонь». В Армении доложили обстановку на границе с Азербайджаном
«Вели бесцельный огонь». В Армении доложили обстановку на границе с Азербайджаном
© РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк
По версии Еревана, 12 июля после полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль УАЗ. Армянские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, экипаж бросил машину и вернулся на свою территорию, а через час в сторону Армении был открыт артиллерийский огонь.

Баку же настаивает, что армянские военные применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня. Официальной границы между двумя странами нет.

После распада СССР демаркация армяно-азербайджанской границы так и не была произведена.    