Напомним, 12 июля началось очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта.
По версии Еревана, 12 июля после полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль УАЗ. Армянские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, экипаж бросил машину и вернулся на свою территорию, а через час в сторону Армении был открыт артиллерийский огонь.
Баку же настаивает, что армянские военные применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня. Официальной границы между двумя странами нет.
После распада СССР демаркация армяно-азербайджанской границы так и не была произведена.