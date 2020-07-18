Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков рассказал Украине.ру о текущей ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Эксперт подробно рассказал о подоплёке конфликта, ситуации в обоих странах и дальнейших перспективах развития событий

Напомним, 12 июля началось очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта.

«Вели бесцельный огонь». В Армении доложили обстановку на границе с Азербайджаном © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Баку же настаивает, что армянские военные применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня. Официальной границы между двумя странами нет.

После распада СССР демаркация армяно-азербайджанской границы так и не была произведена.