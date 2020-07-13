Политолог, историк Олег Неменский прокомментировал результаты президентских выборов в Польше. Он рассказал:

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

— можно ли считать честными прошедшие выборы;

— почему восточная Польша поддержала президента Анджея Дуду, а западная — мэра Варшавы Рафала Тшасковского;

— почему на этих выборах была высокая явка;

— как Европейский союз отреагировал на победу Дуды;

— как результаты голосования повлияют на политику Польши по отношению к России.

Президент Польши Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент —Тшасковский — 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.