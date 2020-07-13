- почему президентские выборы разделили поляков на два лагеря;
— можно ли считать честными прошедшие выборы;
— почему восточная Польша поддержала президента Анджея Дуду, а западная — мэра Варшавы Рафала Тшасковского;
— почему на этих выборах была высокая явка;
— как Европейский союз отреагировал на победу Дуды;
— как результаты голосования повлияют на политику Польши по отношению к России.
Президент Польши Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент —Тшасковский — 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.