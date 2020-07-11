Шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семен Уралов детально разобрал, какие последствия будут иметь «пленки Деркача» для украинской и международной политики, а также лично для экс-гаранта Петра Порошенко и его политической карьеры

«Плёнки Деркача»: по ком звонит колокол? © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года. Они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.

Также Деркач обнародовал третью часть записей разговоров между Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На записи политики обсуждали действия украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года.