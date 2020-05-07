В новом выпуске проекта «Посмотри в глаза Донбассу» автор блога «Из Украины в Россию» Светлана Пикта поговорила с главным дирижером академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева Владимиром Заводиленко
Вы узнаете:
— как дирижер получал второе высшее образование в Киевской консерватории;
— о расколе среди музыкантов в 2014 году;
— о корреспондентской работе дирижера во время госпереворота;
— за что музыканта внесли в Миротворец;
— как складываются взаимоотношения с коллегами из Украины сегодня.
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