Не верь глазам своим. Война в Донбассе в отчётах СММ ОБСЕ
Не верь глазам своим. Война в Донбассе в отчётах СММ ОБСЕ
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Вы узнаете:

— как дирижер получал второе высшее образование в Киевской консерватории;

— о расколе среди музыкантов в 2014 году;

— о корреспондентской работе дирижера во время госпереворота;

— за что музыканта внесли в Миротворец;

— как складываются взаимоотношения с коллегами из Украины сегодня.