В новом выпуске проекта «Посмотри в глаза Донбассу» автор блога «Из Украины в Россию» Светлана Пикта поговорила с главным дирижером академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева Владимиром Заводиленко

Не верь глазам своим. Война в Донбассе в отчётах СММ ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

— как дирижер получал второе высшее образование в Киевской консерватории;

— о расколе среди музыкантов в 2014 году;

— о корреспондентской работе дирижера во время госпереворота;

— за что музыканта внесли в Миротворец;

— как складываются взаимоотношения с коллегами из Украины сегодня.