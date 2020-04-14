Оказывается, на Украине уверены, что: 

— в Херсоне «приезжие из Крыма» сбежали из обсервации;

— тотальная слежка: российские технологии мешают крымчанам;

— в МИД Украины заявляют, что Путин «будет вынужден покинуть Крым и Донбасс».

 