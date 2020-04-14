В 19-м выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» корреспондент Украина.ру развеивает новую порцию фейков украинских СМИ. Соответствующее видео опубликовали 13 апреля на YouTube-канале издания

Оказывается, на Украине уверены, что:

— в Херсоне «приезжие из Крыма» сбежали из обсервации;

— тотальная слежка: российские технологии мешают крымчанам;

— в МИД Украины заявляют, что Путин «будет вынужден покинуть Крым и Донбасс».