Оказывается, на Украине уверены, что:
— в Херсоне «приезжие из Крыма» сбежали из обсервации;
— тотальная слежка: российские технологии мешают крымчанам;
— в МИД Украины заявляют, что Путин «будет вынужден покинуть Крым и Донбасс».
Оказывается, на Украине уверены, что:
— в Херсоне «приезжие из Крыма» сбежали из обсервации;
— тотальная слежка: российские технологии мешают крымчанам;
— в МИД Украины заявляют, что Путин «будет вынужден покинуть Крым и Донбасс».
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.