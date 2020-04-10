В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал следующие темы:

— Эпидемия коронавируса: почему США бьют рекорды по количеству заболевших?

— Чем закончится конфликт Дональда Трампа и ВОЗ?

— Как цена на нефть зависит о мирового экономического кризиса?

— Президентские выборы онлайн: такое возможно только в Польше?

Ищенко о главном: Открытие рынка земли на Украине и коронавирус в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.