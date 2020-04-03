В 200-й серии спецпроекта «Из Украины в Россию» Светлана Пикта расскажет, как в России и на Украине власти помогают населению во время пандемии коронавируса

Украина.ру на Youtube Кеворкян: открытие рынка земли – еще один шаг на пути к развалу страны