Также вы узнаете, чем можно занять детей во время карантина.
СПРАВКА: Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
Также вы узнаете, чем можно занять детей во время карантина.
СПРАВКА: Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.
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