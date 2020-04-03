Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса
Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса
© РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк
Также вы узнаете, чем можно занять детей во время карантина.

СПРАВКА: Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018-м году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.    