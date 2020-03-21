- на Украине наладили выпуск автомобилей LADA: действительно ли Россия скупает активы;
— почему президент РФ Владимир Путин переназначил в 2018 году Дмитрия Медведева на должность премьер-министра;
— почему из ЛДНР не сделали «витрину русского мира»?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.