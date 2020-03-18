В новом выпуске «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал важные актуальные темы. Соответствующее видео опубликовали 17 марта на YouTube-канале издания Украина.ру

В том числе он рассказал:

— об обвале курса гривны: что будет с экономикой Украины?

— введут ли военное положение на Украине из-за коронавируса?

— готова ли украинская медицина к эпидемии коронавируса?

— о судьбе земельной реформы в период карантина и геополитическом будущем мира после эпидемии.

Из-за коронавируса на Украине запретили проводить все массовые мероприятия. Кроме того, на территории страны должны временно прекратить работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. С 18 марта прекращается работа метро и отменяется транспортное сообщение между областями.