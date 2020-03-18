В том числе он рассказал:
— об обвале курса гривны: что будет с экономикой Украины?
— введут ли военное положение на Украине из-за коронавируса?
— готова ли украинская медицина к эпидемии коронавируса?
— о судьбе земельной реформы в период карантина и геополитическом будущем мира после эпидемии.
Из-за коронавируса на Украине запретили проводить все массовые мероприятия. Кроме того, на территории страны должны временно прекратить работу ТРЦ, фитнес-центры, рестораны, кафе. С 18 марта прекращается работа метро и отменяется транспортное сообщение между областями.