Новый спецпроект издания Украина.ру «На связи» с ведущей Дарьей Костенко расскажет о жизни украинских студентов в Польше:

Украина/Россия/Польша: украинская студентка рассказала, где образование лучше © Скриншот с видео Украина.ру

— бюрократические проблемы украинцев в Польше и как их минимизировать;

— отличие украинской и польской систем высшего образования.

Лидерство среди украинских студентов долгие годы прочно удерживают Польша, Россия и Германия. Причем если у последней стабильные показатели (около 8 тысяч студентов ежегодно), то в Польше и России число новых украинских студентов постоянно растет.

Судя по данным, собранным CEDOS, количество украинцев, обучающихся в польских вузах, с 2006 года выросло более чем в 10 раз (с 2831 до 37 780 человек), в российских — почти в четыре раза (с 2771 до 11 360 человек).