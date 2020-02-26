Профессор, предприниматель Ариф Асин (Турция) прибыл в Крым с целью изучения ситуации для возобновления транспортного сообщения между полуостровом и Стамбулом. Соответствующее видео опубликовали 25 февраля на YouTube-канале Украина.ру

Журналист издания пообщался с турецким гостем и узнал:

— как относятся рядовые граждане Турции к санкциям против РФ и Крыма;

— как возобновить коммуникацию между Крымом при помощи паромной переправы;

— что общего между Турцией и Россией.

В октябре 2017 года власти Турции решили не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма под любым флагом. После этого в СМИ несколько раз появлялись сообщения о возобновлении паромного сообщения между полуостровом и Турцией, но ни одно из них не подтвердилось.

В мае 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений, однако договоренности не коснулись запрета, введенного для судов из Крыма.