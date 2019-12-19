В новом выпуске программы «Ищем смыслы» публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян и журналист интернет-издания Украина.ру Кристина Маркович обсудили следующее:

— Инцидент с украинским футболистом Романом Зозулей во время матча в Испании, когда болельщики с трибун скандировали в его адрес слово «нацист».

— Почему украинский суд восстановил в должности консула-антисемита Василия Марущинца?