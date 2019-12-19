— Инцидент с украинским футболистом Романом Зозулей во время матча в Испании, когда болельщики с трибун скандировали в его адрес слово «нацист».
— Почему украинский суд восстановил в должности консула-антисемита Василия Марущинца?
— Инцидент с украинским футболистом Романом Зозулей во время матча в Испании, когда болельщики с трибун скандировали в его адрес слово «нацист».
— Почему украинский суд восстановил в должности консула-антисемита Василия Марущинца?
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