Слушания уголовного дела, начавшиеся 20 октября, проходили 7 декабря в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела.
По данным РИА Новости, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х годах.
Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Летом 2020 года экс-футболисту предъявили обвинения в шпионаже в пользу Украины.
Примечательно, что историю с Василенко украинские власти никак не прокомментировали. Известно, что Василенко не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении.
С 1992 по 2001 год Василенко играл за команды "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Последние годы был тренером.