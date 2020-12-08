7 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины

Слушания уголовного дела, начавшиеся 20 октября, проходили 7 декабря в закрытом режиме в связи с секретностью материалов дела.

По данным РИА Новости, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х годах.

Агент СБУ получил реальный срок за шпионаж в Луганске — МГБ ЛНР © vk.com, Пресс-служба МГБ ЛНР

Примечательно, что историю с Василенко украинские власти никак не прокомментировали. Известно, что Василенко не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении.

С 1992 по 2001 год Василенко играл за команды "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Последние годы был тренером.