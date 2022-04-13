Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру не рады в Киеве, политика там не ждут. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять коллегу из ФРГ, поясняя, что в последние годы тот имел слишком тесные связи с Россией

Как отреагировали на это на Украине и в Германии — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.

Украинский политик Александр Доний поддержал позицию Зеленского:

«Братские народы» Макрона разозлили украинцев, унижение Штайнмайера обескуражило немцев, Украина просит оружие для удара по России, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 13 апреля © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Штанмайер подтвердил, что киевские власти (президент Зеленский) не захотели его видеть в Киеве. Это очень крутой шаг со стороны украинской власти. То есть Украина позволяет себе "крутить носом", когда от западных политиков идет малоприятный запах. А у Штанмайера (как и у многих немецких политиков) запах с русским душком.

Киев сегодня стал привлекательным местом для европейских политиков. И Украина показывает, какое поведение от западных политиков она приветствует, а какое не приветствует. Пророссийскую политику и пророссийских политиков — "на фиг с пляжа!" "Формулы Штанмайера" — из прошлого. Украина — страна будущего!»

Политический эксперт Юрий Романенко напомнил, что именно формула от президента ФРГ была неприемлемой для Украины:

«Читаю стоны по поводу того, что Украина не впустила Штайнмайера. А я считаю, что имеет полное право. Формула Штайнмайера была формулой разрушения Украины, которую Штайнмайер и его коллеги настойчиво проталкивали вместе с Путиным. Потом Штайнмайер признал, что он ошибался. Однако цена этой ошибки — широкомасштабное вторжение России 24 февраля. Ибо займи Штайнмайер и другие лидеры Запада более жёсткую позицию относительно Путина и России, то их можно было бы купировать ещё в 2014 году. А может быть, ещё и во время войны России и Грузии. Потому Украина может с полным основаниям игнорировать Штайнмайера. Его заблуждения обернулись для нас гибелью десятков тысяч людей и ущербом в триллионы долларов».

В свою очередь юрист Марина Ставнийчук считает решение Зеленского ошибочным и позорным:

«Президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер не едет в Украину. Не по своей воле. Грустно и стыдно. Один из ведущих европейских политиков, президент ключевого государства Европейского Союза и НАТО не едет в Украину, хотя имел такие намерения! Президент страны, в школы которой за последние месяцы пошли более 60 тысяч украинских детей! Президент государства, принявшего у себя более 450 тысяч украинских граждан, бежавших от войны в собственной стране! Государства, помогающие в военном плане Украине и далеко не только шлемами… Это ошибка украинской дипломатии или как это понимать…?

Настоящая дипломатия — это искусство возможного, а не наоборот! Тем более в столь сложные времена войны… Недавно во время визита в Украину Урсула фон дер Ляйен сказала, что в мире идет борьба между автократией и демократией… Далеко не все поняли, о чем сказала глава Европейской комиссии и бывший министр обороны Германии в одном лице. Иначе бы визит в наше государство господина Штанмайера безоговорочно состоялся! Жаль».

Политолог Янина Соколовская тоже не рада немецкому политику на своей земле:

«Никаких "формул Штайнмайера"»: астролог назвал срок вступления Украины в НАТО © Скриншот с эфира MY.UA

Директор Института экспертных оценок Вячеслав Бутко предложил эксплуатировать комплекс вины Германии:

«О Штайнмайере. Считаю отказ Зеленского встретиться с ним правильным, т.к.:

— не может быть никакой практической пользы от визита декоративного персонажа, не обладающего реальными властью и полномочиями;

— предыдущие властные элиты Германии, к которым относится Штайнмайер, внесли неоценимый вклад в развязывание Россией войны в Украине, от них нужно отстраниться, это, помимо морального аспекта, может повысить шанс на конструктив с новой властью Германии;

— Штайнмайер — автор формулы, целью которой был демонтаж Украины;

— дистанцирование от пропутинских марионеток необходимо, в условиях войны дипломатическим политесом в отношении их можно пренебречь;

— отстранение от немецких пропутинских марионеток может откорректировать поведение их аналогов из других стран;

— практическая польза от отношений с Германией может быть только при умелой эксплуатации комплекса ее вины. Начало положено.

А еще нужно помнить, что:

— Германия — естественный геополитический союзник России;

— разные штайнмайеры в своих мемуарах напишут, что были искренни в своих заблуждениях в отношении России и Путина, но это не вернет сотни тысяч жизней и триллионы ущерба;

— фюреры приходят и уходят, а фашистская Германия остается (пишу несмотря на эстетическую симпатию к центральной и особенно южной Баварии)».

Научный сотрудник Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера Алексей Крушельницкий передал настроение в немецком обществе:

«Судя по немецким новостям, немцы сильно обиделись на Зеленского за Штайнмайера. То есть реально сильно и всерьёз, и ещё непонятно, какие последствия из всего этого будут, вполне возможно, очень нехорошие для Украины. Это уже второй явный прокол Зеленского на международной арене (первый — обращение к израильскому кнессету). Подоплёка понятна и вполне — по крайней мере, эмоционально — объяснима. Штайнмайер действительно один из виновников того, что сейчас происходит в Украине. Политику такого уровня нельзя быть настолько недальновидным. И потому решение Зеленского можно было бы и поддержать, и оправдать, если бы не одно но. Украина сама вела обширный бизнес со своим главным врагом».