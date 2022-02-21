Речь Зеленского в Мюнхене о новых условиях обеспечения европейской безопасности и возвращении ядерного статуса Украине кого-то впечатлила, кого-то рассмешила. Но большинство экспертов проанализировали слова президента с точки зрения того, насколько Украина вообще способна на реализацию ядерных программ и чем это может грозить миру

Адвокат Александр Долженков объяснил, почему слова президента только звучат грозно: «Сейчас наблюдается в социальных сетях флешмоб за восстановление ядерного потенциала Украины — следствие выступления в Мюнхене.

Хотел бы со своей стороны отметить несколько вещей:

— если мы так будем обогащать уран, как людей, то нам никакого оружия не светит

— в Украине никогда не было технологий по обогащению оружейного урана.

Это очень затратная вещь, которая не под силу такому государству, как Украина.

— Это бессмысленные государственные расходы, которые могут не привести к конечному результату;

подумайте сами, мы даже не в силах производить ядерное топливо для собственных АЭС.

распространение данных вещей может спровоцировать конфликт в больших масштабах — смотрите опыт Ирана.

отказ от Договора о нераспространении ядерного оружия может автоматически отнести Украину к таким странам, как Иран, Северная Корея. Разве в такой Украине мы хотим жить?»



Политический эксперт Вячеслав Чечило написал, кто кому чем обязан: «… речь Зеленского всем очень понравилась. Даже те, кто годами писали критические посты про зеленую власть, внезапно замироточили. Дело в том, что Зеленский правильно ответил на вопрос «кто виноват» — это не мы. Виновата агрессивная Россия, виноват предавший Запад. А мы тут 30 лет чем-то занимались, и оно как-то само так получилось. И все теперь обязаны нам помогать!»



Общественный деятель Александр Скубченко не счел речь президента Зеленского сильной: «У Зеленского рассказывают о "сильной речи" Зеленского в Мюнхене. А что там сильного?

Очередной раз рассказал, что Украина воюет за Европу? Сильно — это, когда Европа воюет за Европу у себя, в Польше, Германии или Франции, если Европа так желает воевать с Россией, а Украина — живёт своими интересами, а не воюет за Европу. Потому что дружить с Россией выгодно твоей стране. А воевать за Европу — это не сильно, это быть терпилой в чужих играх.

Попросил денег в долг без условий? А два года что ж молчал, и все прихоти запада покорно исполнял? Сильно — это когда ты руководствуешься интересами своей страны, а не прислуживаешь США и Европе за очередной кредит. Или когда газ покупаешь там, где он дешевле, а не у Европы. Потому что так выгодно твоей стране, а не США. А плакать перед теми, кто тобой управляет, это не сильно.

Заявил, что Украина выйдет из Будапештского договора? Пустой трёп, на один день в СМИ пошуметь. Можно подумать, это хоть что-то повлечёт за собой. Сильно — это когда не США решают судьбу твоей страны, а ты. Когда ты за миром в своей стране едешь не в Мюнхен, а в Донецк и Луганск, и не спрашиваешь на это разрешения у США. Потому что там живут твои соотечественники, а не в США.

Так что сильного в речи Зеленского? Зачем в Мюнхен летал? Есть хоть какой-то результат? Нет. Вышел артист на сцену, наговорил пустых слов, и ничего от этого не изменилось. Вернулся на Украину и продолжил войну в Донбассе "за всю Европу"».



Бывший народный депутат Александр Дубинский уверен, что любая угроза должна иметь под собой основания, а Украина не готова платить за возобновление ядерного статуса:

«Текст выступления Зеленского в Мюнхене получился ожидаемо хорошим. Как, впрочем, и все его публичные речи.

Но был ли внутри красивых метафор, сравнений и упреков, — смысл? На кого было ориентировано это выступление?

Если на внутреннего, украинского потребителя — для восстановления доверия общества к Президенту, который опомнился, и теперь упрекает Запад в невыполнении данных Украине обещаний — это одно. И, судя по восторгу соцсетей, эффект (хоть и краткосрочный) достигнут.

Но, если Зеленский хотел убедить этим выступлением Лидеров Европы и США сделать шаги по финансовой поддержке Украины, предоставлению оружия и техники, а также введения санкций против РФ — то результат крайне сомнителен.

Нас ведь не слышат. И не слышат уже давно. И навряд ли «партнёры» станут восприимчивее к требованиям украинского Президента, даже после обещания пересмотреть Будапештский меморандум.

Потому что любая угроза должна иметь реальные последствия.

Мы ведь не начнём производство грязной ядерной бомбы после денонсации Будапештского меморандума.

Не отменим безвиз и не призовём своих граждан возвращаться на Родину (навряд ли они отзовутся).

Не запретим украинским авиакомпаниям летать в ЕС (да и что им с того, себе же хуже).

Не заблокируем воздух и море для транзита.

Даже не отключим газ — просчитались и в этом.

Чтобы требовать чего-то от партнеров, нужно обладать субъектностью. Которую мы полностью растеряли при Порошенко. И, к сожалению, не восстановили при Зеленском, не смотря на активные попытки (в том числе, и мои) донести до него пагубность продолжения пути, избранного в 2014-2019 годах.

Но вместо выработки новой доктрины внешней и внутренней политики, исполнение воли послов «международных партнеров» с 2019 года вообще возвели в абсолют.

Наверное, рассчитывали на другой результат. Но получили именно этот — следствием которого стала полная глухота «партнёров» к законным требованиям Украины предоставить гарантии безопасности.

Упрёки закончились.

Теперь нам нужен план, как действовать дальше. Предоставьте его, господин Президент».



Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович продолжил перечень упреков, адресованных западным партнерам: «Политика приоритета прислушивания к мнению Запада вместо приоритета прислушивания к нашим собственным жизненным интересам, привела Украину на грань выживания.

Она привела и 150 тысячную армию РФ на наши границы.

Я уже не говорю о том, что сделала с нашей экономикой попытка строить ее по лекалам западных либеральных учебников — вместо того, чтобы строить ее от наших реальных задач.

И сейчас, когда Россия угрожает нам войной, что мы получаем от Запада вместо бесполётной зоны, которая раз и навсегда закрыла бы вопрос возможности войны?

Пулемётики с гранатометиками?

Отдали третий в мире ядерный потенциал, получили горсть оружия тактического звена.

Мы здесь оплачиваем кровью западные иллюзии, заблуждения и их пробные геополитические ходы в отношении РФ.

Саму возможность этих проб.

Кроме того, главное — Запад отказывается предоставлять нам какие-либо гарантии.

Даже гарантии в обмен на отказ от ядерного оружия, закреплённый международным договором, подписанным главами государств-«гарантов».

Теперь Украина имеет полное право проводить такую внутреннюю и внешнюю политику, которая гарантирует ее выживание.

Гарантий нет, поэтому США и Европа не вправе требовать от нас вести себя так, как им выгодно.

Нет никаких гарантий от Запада и в случае выполнения нами Минска-2.

Почему мы тогда должны прислушиваться к их мнению относительно необходимости его имплементации?

Потому Зеленский и поднял вопрос об определенности и честности со стороны наших западных союзников касательно геополитического статуса Украины. Именно неопределенность сегодня убивает Украину, ибо порождает у различных социальных групп нашей нации ожидания под которыми нет никаких оснований. И уводит нас от реальных путей реализации наших реальных задач.

Зачем нам перспектива вступления в НАТО через двадцать лет, если Путин собирается уничтожить Украину в ближайшие дни?..

Украина 8 лет несет конкретные человеческие, экономические и территориальные потери ради идеи быть равноправным членом Западного мира.

Однако заигрывание Запада с Путиным, его беззубая реакция на предельно конкретную угрозу войны Путина и разрушение им мирового порядка ставит под вопрос — а насколько рациональны эти наши потери?.

Более того, вся эта ситуация ставит настоящий, предельный вопрос — насколько ценности Запада действительно правдивы?

Является ли Запад тем, что про себя декларирует?

В этой ситуации Украина перед лицом конкретных и чрезвычайно опасных угроз со стороны Путина, обязана демонтировать то, что делает ее позицию слабой, зависимой и позволяет нами манипулировать и России, и Западу.

В этом суть речи Зеленского в Мюнхене.

Все усилия Украины быть удобной для США и Европы закончились тем, что сегодня у наших границ стоит 150-тыс армия Путина, которая угрожает широкомасштабным вторжением в Украину.

Гарантировать выживание и будущее Украине могут только сами граждане Украины.

Вот и все.

Время нового реализма.

Нам нужна не декоративная пощечина Западу и не демонстративный разрыв или шантаж.

Нам нужно предельно реалистичная политика.

Здесь дружим, тут спорим.

Тут делим, здесь отрезаем.

Польша, Турция, Израиль, Азербайджан.

Теперь эту позицию необходимо развить в конкретные шаги во внешней и внутренней политике.

Начиная с чрезвычайных мер в энергетике и оборонной промышленности, и заканчивая гарантиями свободы и достоинства, которые даёт гражданам владение огнестрельным оружием».

Народный депутат Олег Волошин совершенно уверен, что Украина утратила промышленный потенциал и ни о каком возрождении ядерного потенциала речи не может быть: «Ещё раз понял, за что широкая масса политического болота увлеклась Зеленским: такой же инфантильный, на всех обиженный, считающий, что все ему должны, видящий корень своих проблем в соседях (у рядовых украинцев другой набор: олигархи, депутаты, иногда евреи, в последние годы Москва). Отсюда же и восторги по поводу абсурдной идеи восстановить ядерный арсенал. Не буду даже о международном аспекте. Эти люди вообще знают, в каком состоянии отечественная фундаментальная наука, инженерная школа, промышленность, тот же Южмаш?! Украина в своём нынешнем состоянии катера строить не может. Ноль новых предприятий тяжёлой промышленности за 30 лет. Советское наследие с подачи западных кураторов распилено и разворовано. Но разве людям, живущим мечтами и сказками это понять. Ещё Гоголь описал национальный идеал: «Чтоб вареник сам в сметану и — в рот».

Но для феномена Зеленского лучше подходит одна из любимых цитат из «Белой гвардии», которая для меня водораздел между пониманием и принятием: «И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями… все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, — и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции….Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолимая ярость, и жажда мужицкой мести и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины… ненавидящих Москву, какая бы она ни была — большевистская ли, царская или еще какая».

