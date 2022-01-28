В ночь на 27 января в Днепре солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, осуществляющий охрану завода Южмаш, расстрелял своих сослуживцев и скрылся в неизвестном направлении. Погибли пять человек, еще несколько человек получили ранения. Позднее стрелок сдался полиции. Одним из мотивов произошедшего называют неуставные отношения

Командующий Нацгвардией Украины объяснил свою отставку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политтехнолог Дмитрий Раимов призвал переходить на контрактную армию:

«Когда почти каждый день вся страна беспокоится, чтобы не было раненых и убитых на фронте. Это падло в упор из автомата расстреливает весь свой отряд, своих сослуживцев. Когда страна напряжена и доверяет военным и правоохранителям. Эту мразь нужно закрыть в тюрьму навечно, чтобы другим стало уроком. Оправдания и снисхождения к такому быть не может. Никак и никогда. И пора уже заканчивать с этой «срочной службы». Контрактная армия и только»



Политический эксперт Михаил Шнайдер призвал правоохранителей пристально рассмотреть это преступление:

«Солдат срочник расстрелял пятерых человек.

И в связи с этим я могу сказать лишь одно — наши правоохранители обязаны детально разобраться в мотивах этого тяжёлого преступления и в предпосылках произошедшего.

Общество должно получить четкий ответ: что конкретно спровоцировало Это?

Уже есть много слухов о травле и дедовщине, о нарушениях в доступе к оружию.

С этим нужно разобраться — и разложить это преступление подробно на элементы, чтобы люди все поняли.

Отдельное внимание правоохранителей должно быть направлено на установку источников утечки видео с места преступления и других видео от полиции. Не может быть нормально, что видео с места преступления свободно используется сайтами и телевидением.

За слив таких материалов должна быть ответственность.

Тем более, когда родные погибших или раненых могли узнать впервые о случившемся не от правоохранителей, а на телеэкранах или на сайтах.

Также это должно быть предметом внутренней дискуссии самих медийщиков.

Допустимо ли вообще выдавать в эфир такой материал?

Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Денис Монастырский уже отреагировали на произошедшее.

Очевидно, нужны и кадровые выводы по поводу руководителей в Нацгвардии. Потому что они не смогли обеспечить элементарный контроль за морально-психологическим состоянием и внутренними отношениями в этой части.

Также сейчас очень важно — не впадать в конспирологию и дать полный и честный ответ о том, почему это произошло, без каких-либо попыток попиариться.

Я искренне сочувствую родным и близким погибших и раненых.

И надеюсь, что мотивы это преступления, обязательно будут раскрыты».



Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предложил инструкцию, как «срочники» должны себя вести, когда сталкиваются с неуставными отношениями в армии:

«Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего 10 человек, жертвой неуставных отношений.

Безусловно, и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий.

Но как по мне, Артем — жёсткий самовлюблённый убийца с, возможно, психическими отклонениями.

Напомню, что среди жертв Рябчука есть в том числе двое женщин. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спали.

Сам Рябчук — ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг, не очень-то тянет на жертву.

У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.

Или позвонить на «Горячую линию» НГУ, которая есть на главной странице официального сайта.

Мог, наконец, уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек»



Политолог Елена Дьяченко обратила внимание на важную деталь:

«Трагедия на Южмаше. Соболезнования родителям погибших мальчиков.

Стратегическое предприятие охраняет вроде бы Нацгвардия, а по факту — двадцатилетние срочники, за которыми никто не смотрит.

Так быстро нашли убийцу только потому, что он сам сдался»



Писатель Ян Валетов тоже обратился к теме дедовщины в армии, которая никуда не исчезла:

«Срочник-военослужащий, молодой парень 2001 г.р., убил пятерых людей и ранил еще пять человек.

Мои глубокие соболезнования родственникам жертв.

Стрелка задержали в Подгородном. Сдался без стрельбы, легко говорит о произошедшем на камеру.

Я не большой специалист в душевных расстройствах и посттравматических синдромах, но то, с какой улыбкой и как спокойно задержанный молодой парень рассказывал об убийстве людей, на мой взгляд не свидетельствует о том, что стрелок находится в состоянии аффекта. Да и на видео, где он расстреливает сослуживцев, действия его не суматошны, а выглядят вполне осмысленными. Контрольные выстрелы в панике не делают.

Но особенно меня поразила улыбка и тон, с которыми юноша рассказывал о преступлении. До дрожи.

Возможно, как говорят инсайдеры, его затравили сослуживцы. Неуставные отношения из армии исчезли только в воображении некоторых оптимистов, так что вполне возможно и травля, и издевательства имели место быть.

Но расстрелянная за пультом дежурная и женщина на пропускном пункте вряд ли в этом участвовали. Речь у солдата правильная, не литературная, но гладкая, несмотря на жаргонизмы. Говорит холодно, не испытывает ужаса перед содеянным. Просто рассказывает, как о том, что сходил с друзьями за пивом. Пятеро убитых за спиной, раненые, которых он добивал в упор… но…

Спокоен и улыбчив юноша после страшной ночи. Безумец? Нормальный?

Мог ли отловить наступающее сумасшествие или склонность к срывам и насилию в состоянии аффекта штатный психолог? Не смешите — конечно же не мог. Даже в странах, где дисциплина и ответственность за ее нарушение гораздо строже нашей, такие случаи бывают — проскакивают будущие убийцы и через профосмотры, и через анкетирование, и через личные беседы с психиатрами. А уж при нашем разгильдяйстве остается удивляться, что проскочивших так мало.

Очень жаль погибших людей. Очень.

И никаким пожизненным для убийцы это не искупить.

И как такие случаи предотвращать я не знаю. И никто, наверное, не знает.

Оружие в руках меняет психологию любого человека. А что варится под черепной крышкой у мальчика с милой улыбкой и пухлыми щеками подростка, тайна и для сослуживцев, и для психологов, и для родителей.

Страшная история».

