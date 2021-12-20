Пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняют в госизмене: об этом заявили его соратники, в частности экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов. При этом сам Порошенко два дня назад спешно улетел из страны, когда Государственное бюро расследований (ГБР) пыталось вручить политику подозрение

Как убегал пятый президент, а ныне народный депутат, и в чем на самом деле его обвиняют — разбирались эксперты и лидеры мнений в соцсетях. Призрак цугундера для Порошенко. Зеленский и его сценаристы © коллаж Украина.Ру

Политолог Янина Соколовская не верит в истинный побег Порошенко, но все же преследование нынешней властью оппозиции продолжится, считает она:

«Раз уж власть так зашкварилась с "побегом" Помошенко, то вот на заметку прогноз: после Рождества Порошенко опять сбежит. На этот раз в США.

А до того он уже сбегАл в ноябре в Галифакс, в декабре — в Лондон. И все по форумам, и все с месседжами. И все с раздражающими бедную ОПу. И все возвращается, аки бумеранг. Потому в истории про побег Порошенко мне ясны две вещи:

нынешняя власть предполагает, что сбежать можно с пресс-секретарем (или ближайшим помощником), бросив семью (какой интересный ход мыслей, даже у Януковича такого не было)

нынешняя власть шибко не хочет поездки Порошенко в США.

Потому — ждите новых зашкваров, веселых и разных».

Народный депутат Олег Волошин напомнил исторический контекст происходящего:

«Контраст в поведении Виктора Медведчука и Петра Порошенко перед лицом репрессивных действий власти столь очевиден, что даже странно, что «гетман» хоть капельку не постарался взять себя в руки и повернуться лицом к опасности. Впрочем и сто лет назад гетман бежал, переодевшись немецким офицером, а сторонники крепких отношений с Россией готовы были принять бой. В «Белой гвардии», которую запрещали при Порошенко, все это прекрасно описано».

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Блогер Анатолий Шарий уверен, что дело Порошенко не доведут до логического конца:

«Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене. Вангую — закончится ничем, рейтинг поднимут»

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Журналист Вячеслав Чечило уверен, что если Порошенко не посадят, то Зеленский потеряет окончательное доверие электората:

«Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям. Теперь как в кино — или в ЗАГС или к прокурору.

Если Порошенко не посадят, то весь этот цирк окончательно добьет рейтинг Зеленского. А его, конечно же, не посадят».

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Бывший народный депутат Кирилл Куликов нашел признаки наспех состряпанного уголовного дела, что позволит Порошенко уйти от ответственности:

«Как народному депутату и тем более бывшему президенту может подозрение подписывать зам Генпрокурора?!!!! Порошенко можно и нужно ненавидеть, но, чтобы так ему помогать, сладенькие мои… У вас не офис генпрокурора, а припев песни группы «Ленинград»: шо ж вы тетя, мнете тити?!»

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Журналист Дмитрий Василец уверен, что дело против Порошенко — постановочное:

«Порошенко объявили наконец ГБР-овцы "подозрение" в госизмене.

А теперь давайте пройдемся по фактам:

1. Порошенко сейчас заграницей, ему дали сбежать наши правоохранители, далеко не просто так.

2. Даже если Петя прилетит в Украину, если нет "насильственной составляющей" в деле (а у Порошенко ее нет), суд обязан назвать сумму залога. После этого Порошенко будет на свободе, залог он внесет. Эту норму Петя перед уходом с поста Президента вернул в КПК, опасаясь за свою шкуру. По сему, скорее всего, ждем политическое шоу "возвращение блудного Гетьмана".

3. На активы Порошенко никто арест не наложил и временное управление не ввел, что свидетельствует о постановочном преследовании.

Итог: под видом "борьбы с олигархами" власть продолжает успешно бороться с украинским народом…»