В среду, 17 ноября, группа журналистов из Bellingcat, сотрудничающая с британской разведкой, выпустила доклад о провалившейся операции украинских спецслужб по похищению российских военных, которых в СМИ называют «вагнеровцы». Компромата на команду Зеленского ждали давно, но, по признанию экспертов, громкой сенсацией расследование не стало

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва назвал поведение украинских властей и лично Зеленского циничным:

«На сайте Беллингкет появилась полная версия расследования. Там, в том числе, пишут и о том, почему операция провалилась.

Эта часть выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдал Ермак.

«За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект «Авеню» (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Оно должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться», — говорится в расследовании.

По итогу операцию отложили не на неделю, а на 5 дней. Но за это время уже прибывшие в Минск «вагнеровцы» были задержаны белорусским КГБ.

В тексте нет прямого обвинения в адрес Ермака или Зеленского о том, что это они слили информацию белорусам. Из расследования вытекает, что группа из нескольких десятков мужчин с явной боевой подготовкой сама по себе привлекла внимание белорусских спецслужб и Лукашенко, который перед выборами президента много говорил, что оппозицию поддерживают, в том числе и из России. И задержание группы из ЧВК в эту версию очень хорошо вписывалось.

Но, в любом случае, наверняка, тема «Ермак/Зеленский слили информацию и сорвали операцию» теперь получит новое дыхание.

Хотя, к слову, если они на самом деле ничего не «сливали», в этой истории они смотрятся крайне отвратно.

По сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве), который был чреват очень тяжёлыми последствиями. Намного более тяжёлыми, чем в случае с Протасевичем. Ведь попытка захвата в самолёте десятков мужчин с боевым опытом могла привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

И эту авантюру, как выходит из расследования, одобрил лично Зеленский. И приказа об отмене он не давал, а лишь (через Ермака) попросил перенести операцию, чтоб не срывать перемирие, которое он хотел использовать в предвыборных целях. Напомним, что по обвинению в «воздушном пиратстве» против Лукашенко были введены жёсткие санкции после посадки самолёта с Протасевичем.

В том числе ввело их и украинское руководство, которое планировало сделать тоже самое с самолётом из Минска (только с потенциально куда более тяжёлыми последствиями).

И после выхода расследования Биллингкэт вся эта история и повеление в ней Зе-команды выглядит предельно цинично и мерзко».



Политолог Андрей Ермолаев спрогнозировал, чего будет стоить новый виток скандала вокруг Зеленского и на что будет готов пойти президент, чтобы сохранить власть:

«"Вагнер-гейт" — инструмент шантажа или детонатор?

То, о чем так долго предупреждали "большевиков", таки произошло. Международная команда расследований "Bellingcat" (которую некоторые связывают с SIS), опубликовала свой материал о "вагнер-гейте" в Украине.

Так уж устроена политическая жизнь в Украине, что внешние источники (от публикации рядового издания до цитат политических деятелей) играют большую роль и воспринимаются как несомненный авторитет, куда более весомый чем собственные спецслужбы, прокуратура, суды, законодатели и даже президент. Но эта особенность — тема отдельная.

В данном же случае сто раз пережеванная тема срыва операции спецслужб и "слива" информации, что может быть приравнено к госизмене, приобрела новое дыхание. А судя по испугу власти (хотя, казалось бы,… читай выше), эта история с "Bellingcat" может стать подобием Иран-гейта с последствиями Уотер-гейта в США. Во всяком случае, учитывая откровенный информационный шантаж и игру во время, пока информационное "оружие" на поставлено на предохранитель, но — основные выводы могут "выстрелить" в нужное время.

Конечно, не все и не сразу. Судя по всему, еще летом 2020-го вся история с попыткой отложить операцию и слив информации о ней были взяты в оборот "третьей стороной". Возможно, с целью давления. Летом 2020 года, согласно публичной легенде этого события, попытка "отложить" операцию связывалась с переговорами о перемирии на Донбассе (потом, напомню, много было обещаний и ожиданий от новых переговоров на уровне "Нормандской группы" и даже ускоренного решения вопроса войны/мира с выборами на Донбассе чуть ли не осенью 2020го), но осенью 2020, на фоне событий в Беларуси, эти ожидания как корова языком слизала.

Паузы, затягивания, странные новые политические мезальянсы, "гонка до-вооружения" Украины, включая черноморский флот, и пр. — все то, что еще помнится по 2020му. Новыми "большими друзьями" Украины в 2020м стали Великобритания, Турция, была заявлена и "Люблинская тройка" (именно там сейчас границу трясет).И если в 2019-м — возвращение пленных, перемирие и Париж, то в 2021 — куча оружия, срыв каких-либо переговоров, "крымская платформа", милитарная истерика. Вообще весь 2021 — сплошной треэш с ожиданием войны: весна-21, осень-21, теперь — зима-2021/22…

Повторюсь, — кажется. Для иронизирующих — даже перекрестился).

Но вот совпадения выброса материала "Bellingcat" (кстати, первой только части!) со временем очередного "накануне", с кризисом на польско-белорусской границе, и с активными контактами с британской политикой (в день публикации в Киеве был министр обороны Великобритании Бен Уоллес) — выглядят необычным стечением обстоятельств.

Ноябрь — уже традиционное время "революционных праздников". Раньше — октябрьской революции/переворота и освобождений Украины, в наше время — майданных революций. Хорошая почва для общественного возмущения, да еще с учетом ковид-стресса, энерго-кризиса, обвального падения доверия к власти. Ну и "вагнер-гейт" хорошо все это поджигает. Если только… Если только Киев не взял на себя какие-то новые обязательства в обмен на сдерживание скандала и упреждение каких-либо майданов (благо, весь отряд майданных бойцов посещает и слушает те же дипломатические кабинеты, что и сама власть).

Больше кажимостей не будет. Но завершу вопросами.

Кто предупредил спецслужбы Беларуси о присутствии "вагнеровцев"? Именно этот факт может расцениваться как факт госизмены.

Какие спецслужбы все-таки помогали украинской разведке? Какими могли быть замыслы этих спецслужб помимо доставки вагнеровцев в Украину?

Почему после Парижского саммита-2019 так и не был подготовлен план реализации Минских соглашений как общий документ? Почему 2020 год стал не "годом мира" после Парижа, а "годом подготовки к войне"? И почему 2021 год заканчивается инициативой принятия закона (о переходном периоде), который "закрывает" Минский формат?

И ЧТО может быть условием для украинской власти, чтобы информационные бомбы "вагнер-гейта" НЕ ПРИВЕЛИ к новым майданам и обвалу режима?

Сколько стоит лояльность внешних партнеров и сохранение Зе-режима? Что вынужден будет делать Зе-режим, чтобы сохранить себя и поддержку извне? Какая цена?»



Журналист Владимир Бойко открыто назвал провалившуюся спецоперацию — американской:

«Ну, что я вам могу сказать в связи с так называемым «расследованием» Bellingcat по срыву операции ЦРУ по выманиванию «вагнеровцев»… Малейшие подробности этой операции были известны еще в августе 2020 года, я их еще тогда комментировал, объясняя, почему именно глава государства Андрей Ермак распорядился отложить эту операцию на неделю, тем самым вызвав ее провал (Андрей Борисович раньше только торговал контрабандными трусами в «Санаханте») и, конечно, понятия не имел о том, что разведывательные спецоперации нельзя откладывать даже на несколько часов).

Так что ничего нового Bellingcat не сообщил и сообщить не мог — только то, что Грозеву по требованию ЦРУ рассказал бывший начальник ГУР МО Украины Василий Бурба. Впрочем, интересно другое — зачем куратор Бурбы из ЦРУ заставляет Василия Васильевича раздувать шум вокруг провала этой операции? Потому что Бурба уже выполнил указания из Центра — на государственную измену его проделки, может, и не тянут, а вот подозрение за разглашение он вполне может получить.

Не поможет даже бронированный автомобиль, предоставленный ему в пользование посольством США в Украине».



Политолог Руслан Бизяев не узнал ничего нового из расследования, кроме того что атака на Зеленского выглядит все более спланированной:

«Расследование Беллинкэт пока ниочем. Но плотно пошло. Ещё скоро выйдет материал на НВ о войне олигарха и Президента».



Журналист Юрий Ткачев нашел грубый ляп в расследовании, что ставит под сомнения все изложенные в нем факты:

«Итак, прочитал "расследование Беллингкет по вагнеровцам

Ну, во-первых, это никакое не "расследование". Это публичная, т.е. подлежащая публикации, часть отчёта британских спецслужб об операции. И так как операция провалилась, то главной целью отчёта, безусловно, является оправдание этих самых спецслужб и намерение переложить вину за провал операции на кого-то другого. Например, на украинские спецслужбы или политиков. Читать как данную часть отчёта, так и последующие надо именно под этим углом.

Далее. Авторы "расследования" с упорством олигофренов продолжают тулить свою формулировку про "боевиков ЧВК Вагнера", хотя в "расследовании" это прямо опровергается. Там прямо сказано, что операцию осуществляли путём создания фейковой копии другой ЧВК, т.н. ЧВК "Мар". Мне пояснили, что симулировать вербовочные мероприятия "Вагнера" несколько сложнее (воздержусь от подробностей) и, попытайся спецслужбы это сделать, их бы быстро спалили. Поэтому была избрана ЧВК "Мар", у которой все эти вещи реально происходят проще.

И тем не менее формулировку про "вагнеровцев" продолжают тулить, хотя буквально тут же пишут, что никакие это не "вагнеровцы". Зачем это делают мне, если честно, непонятно. Возможно, речь идёт тупо о каких-то конкурентных моментах между поддерживаемых разными правительствами ЧВК — т.е., грубо говоря, задача "затоксичить" "Вагнер", в т.ч. в глазах потенциальных наёмников.

Самое же интересное то, что в расследовании говорится, что самолёт планировали посадить посредством распространения заведомо ложной информации о его минировании — то есть, по тому же сценарию, по которому чуть позже посадила борт Ryanair в Минске Белоруссия, чтобы снять с него Протасевича. Напомню, тогда "у всего цивилизованного мира" взорвалась ж**а и все вопили чуть ли не о воздушном пиратстве. А Украина прекратила с Белоруссией воздушные сообщения — хотя чуть ранее планировала непосредственно поучаствовать в точно такой же операции. Циничненько.

Если в РАССЛЕДОВАНИИ есть хоть один ПРОКОЛЬНЫЙ момент, то ВСЁ расследование можно отправлять НА ПОМОЙКУ

ЧВКашник по кличке «Шаман» пишет в АПРЕЛЕ 2020 года, что «ПРИВИТ от COVID-19»

ЭТОТ "Bellingcat" СЛОМАЛСЯ, давайте создавать нового»

