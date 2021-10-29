С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии. Власти решили не продлевать действующий до 31 октября запрет за поставки энергоресурсов, в том числе из России. В соцсетях прокомментировали это решение не иначе как предательство национальных интересов и диверсию.

Украина в лихорадочном поиске электроэнергии © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Общественный деятель Александр Скубченко написал о двойных стандартах украинской власти: «Вот Украина отменила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября. Лукашенко для Зеленского нелегитимный, а Путин для него — убийца, но электроэнергию "молодой демократии" дайте, "диктаторы", и подешевле.

А еще у Зеленского жалуются, что Россия прекращает поставку энергетического угля в Украину с 1 ноября. В чём возмущение? Мы с вами воюем, а вы смеете нас без угля оставить? Смешно же: или воюй, или уголь. У НАТО уголь попроси, у США. В Британии своей не ледокол, а уголь купи.

На Украине закупили электроэнергию из России и Белоруссии © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Российские телеканалы в Украине транслировать нельзя — Зеленский санкции ввёл, но свои сериалы Зеленскому продавать российским телеканалам можно. Ни на один день "войны" с Россией Зеленский не отказался от рублей из России в свой карман.

Русский язык в Украине запрещён для всех, но свои сериалы Зеленский для России снимает на русском языке. И "Квартал" его кривляется так же на русском. И продает свои сериалы он только в стране, с которой "воюет", потому что странам НАТО его сериалы даром не нужны.

И Крым российским Зеленский признал уже давно, оплачивая коммуналку за свою квартиру в Ялте российскими рублями российским компаниям, по договорам, заключенным по российским законам. А остальным за сделки в Крыму — уголовные дела.

Вам не кажется, что это не Россия с Украиной воюет, а наоборот — Украина с Россией?

Ведь это не в России запрещают украинские сериалы, а в Украине — российские.

Это не в России запрещают украинский язык, а в Украине — русский.

Это не в России запрещают торговать с Украиной, а в Украине — с Россией.

Это не в России радикалы срывают премьеры сериалов Зеленского, а в Украине — запрещают выступление российских артистов.

Это не в России мечтают танками по Крещатику проехать, а в Украине некоторые — по Красной площади.

Это не в России заходятся в радости от проблем в Украине, а в Украине некоторые — от проблем России.

Депутат Верховной Рады обвинил команду Зеленского в предательстве интересов Украины © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

США выгодна Украина только как анти-Россия для войны с Россией. А Зеленскому выгодно во всех своих провалах винить Россию.

Высокие тарифы ЖКХ? Это из-за агрессии России, как нам рассказали на форуме Зеленского.

Нет кислорода в больницах? Это диверсия, как рассказал нам секретарь Зеленского.

Коррупция в Украине? Путин во всем виноват.

Просто если враг — не Россия, то все в Украине сразу поймут, что враг — это внешнее управление США и их бездарные зеленые марионетки.

Вчера был день освобождения Украины от фашистских захватчиков. Надеюсь, когда-то будем отмечать день освобождения Украины от американских захватчиков».



Журналист Дмитрий Василец задался вопросом, почему Украина не обратилась за помощью к ЕС: «Украина забронировала мощности на покупку электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября. У меня закономерный вопрос, почему Украина не покупает электроэнергию у Евросоюза и НАТО?

Как кричать про "агрессора" и "войну", заявляя про "курс в "ЕС и НАТО", дак тут правительство и президент Украины в первых рядах, а как спасти Украину от веерных отключений электричества, в тихую поджав хвост бегут в Россию и Беларусь!

Давайте зададимся вопросом, в чего Евросоюз и НАТО не предоставили Украине мощности электроэнергии по приемлемой цене? То есть, как гадить санкциями и запретами на авиасообщение — Украина в первых рядах, а как начинается кризис и проблемы, сразу вопли "агрессор —помоги"???

Есть такая славянская поговорка: "не плюй в колодец, из которого пьешь воду", которую отморозки при власти по своему скудоумию очевидно не знают.

На таких примерах хорошо видно, кто реально помогает украинскому народу выжить, а кто пытается нас уничтожить, политическими интригами сталкивая нас лбами с братскими народами».



Бывший глава пресс-центра «Нафтогаза» Юрий Корольчук считает, все сложные внутренние вопросы решать за счет повышения градуса конфликта на Донбассе:

«Нет достаточно газа, нет вообще угля — какой будет энергетическая политика власти? Ну, импорт электроэнергии у тиранов Лукашенко и Путина — это ясное дело. Но ведь должна быть дальновидная стратегия. И какая она? Да просто как два пальца. «Чтобы все боялись и не насмехались» — как говорил классик детского мультфильма. Восстановление фактически военных действий на Донбассе — я так понимаю такова объединенная политико-экономически-энергетическая стратегия Украины. Кто автор такого «круче» и кто будет в случае провала нести ответственность — это вопрос без ответа. Но мне кажется, что шантаж (даже в условиях конфликта) себя уже давно исчерпал. И здесь или нужно вообще заморозить конфликт на Донбассе и игнорировать жизнь «ДНР» и «ЛНР». Или решать его путём компромисса. А что мы видим? Видим, что Зеленский принял от Порошенко плохую традицию — все сложные внутренние вопросы решать за счет повышения градуса конфликта на Донбассе. Но при том же Порошенко кое-как решали гуманитарные вопросы — обмены задержанными в первую очередь. Сейчас эти вопросы замерли. Последний по времени обмен пленными произошел на линии разграничения в Донбассе 16 апреля 2020 года. Хотя, несмотря на седьмой год конфликта, это актуально для обеих сторон. Кто в основном занимался обменами? Даже Порошенко прямо называл фамилию Медведчука как фактически единственного посредника в этом вопросе. И когда Зеленский еще на волне своей эйфории в 2019 году провел пару успешных обменов, уже с середины 2020 года все снова остановилось. И на Донбассе, и в России, скорее всего, еще тогда поняли, что «а царь это не настоящий». И все остановилось. При этом, если бы были возможности, Зеленский уже пару обменов организовал бы. Но нет. Поэтому закономерно, что рано или поздно встал бы вопрос возвращения Медведчука в процесс обменов и переговоров. Первыми этот вопрос подняли на Донбассе. Представители «ДНР» и «ЛНР» предложили Украине и фактически Зеленскому ввести в гуманитарную подгруппу ТКГ из Донбасса Медведчука. То есть они прямым текстом заявляют, что видят переговорщиком только Медведчука. Конечно, это вопрос доброй воли Украины. Как с другой стороны, и вопросы доброй воли «ДНР» и «ЛНР», с кем они могут находить общий язык. Это и есть искусство компромиссов. Для Зеленского, кстати, это идеальный шанс наконец-то выйти из тупика, в который он себя сам же и завел по делу Медведчука. Все понимают, что дело политическое. Плюс Зеленский мог бы апеллировать к тому, что и Россия не прочь его назначения в подгруппу ТКГ из Донбасса».



Одесский журналист Юрий Ткачев удивлен, почему Белоруссия согласилась продавать Украине электроэнергию: «Итак, Украина определила, кто будет импортировать электроэнергию из Белоруссии: 885 мегаватт мощности сетей зарезервировал "Энергоатом", 15 загрузит некая частная "Электро комьюнити".

Украина не признаёт руководство Белоруссии, готовит против него санкции и прервала авиационное сообщение.

Ну конечно же, почему бы не помочь таким славным ребятам в час нужды, не правда ли, господин Лукашенко?»



Политтехнолог Тарас Березовец кроме зрады ничего хорошего для страны не ждет:

«И к плохим новостям. Впрочем, я это прогнозировал ещё две недели назад. Режим диктатора Лукашенко получит деньги украинских налогоплательщиков. Спасибо за «перемогу» Зеленскому, спасибо «слуге» Герусу, спасибо Ермаку. Следующий уровень дна для Зеленского — попросить у Путина кредит на покупку газа со скидкой у «Газпрома».

