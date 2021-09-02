В Вашингтоне 1 сентября прошла встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Джо Байден беседовали больше двух часов, вместо запланированных 45 минут. О чем договорились, чего ждать в политическом и экономическом плане от сотрудничества двух стран - написали эксперты в своих соцсетях

Итоги встречи Байдена и Зеленского обескуражили американского сенатора © president.gov.ua Андрей Ермолаев подытожил встречу: «Встретились. Наконец-то. Сделали заявление о том, что стратегическое партнерство будет еще стратегичнее, что евро-атлантические намерения Украины — это хорошо, и что "Северному потоку-2" будут противодействовать по мере сил. Украина продолжит реформы, США их приветствует. Украина продолжит разгосударствление госкомпаний, США — ждет. Украина продолжит борьбу с коррупцией (внутренней, о международной упоминаний нет), США — поможет, подскажет и проконтролирует пофамильно. Ну и еще много чего важно-дежурного (по объему и стилю, похоже, текст готовили в Киеве).

Президент Украины презентовал программу трансформаций на 288 млрд долл. Лет на 5-10. Получил 3 — в кредит, 30 — в "долгую" в пользу "Вестингхаус" (пока непонятно — как участие в приватизации "Энергоатома" и инвестиции в реакторы, или тоже — просто кредит на строительство этих реакторов), 0, 060 млрд — на военно-техническую помощь, и еще обещано 0,045 млрд — в качестве гумпомощи на борьбу с пандемией. Что дадут еще — пока неизвестно, обещают.

Вместе, может быть, скоро полетим на Луну. Это ближе, чем в ЕС и НАТО, как оказалось.

В целом, визит рабочий. Форпост презентован. Теперь нужно подождать, какие будут отставки в США после операции в Афганистане и какое будущее у Харрис.

Итого: Украина перестала слышать и понимать Европу, но Украину плохо слышат и понимают в США. Зато готовы покупать форпост, по сходной цене. О чем, собственно, и говорилось в ходе визита.

США мало волнует война в Украине. Как и Украина в целом. А вот власть США заинтересована в "новой глобальной стабильности" и в контроле над восточным "входом" в экономическую систему Европы (энергетика и инфраструктура прежде всего — поставки электроэнергии, ГТС, транспортные коридоры, "сдерживание Шелкового пути", "санитарная граница" для РФ, и пр.).

А Украину — волнует война и стремление собственных властей получить гарантии своей стабильности (2-й срок) до 2030 года как минимум. Как того требует программа "Больших Трансформаций".

p.s. фото (на балконе) пресс-секретаря Президента Украины г-на Никифорова — выглядит как краткий фото-отчет о рабочем визите.

p.p.s. Для любителей словарей. Может ли форпост быть хабом? Когда, и между кем и кем?»



Блицопрос: Владимир Жарихин об итогах встречи Зеленского и Байдена © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Скубченко дал свой анализ по самым важным пунктам договоренностей: «Итоги поездки Зеленского в США:

1. Договорились (вернее: выразили намерения) с США о строительстве в Украине энергоблоков АЭС на 30 млрд долларов. Но это же не подарок, это мы заплатим США эти 30 млрд. Это как: я договорился с супермаркетом, что куплю у него пива на 300 гривен. В чем тут пэрэмога? Почему именно в этом: лучшая цена или лучшее пиво там? Если у меня есть деньги, я могу где угодно купить. Так и здесь. Это США должны хвалиться, что заработают на Украине 30 млрд долларов. А нам ещё эти 30 млрд у пенсионеров отнять надо.

2. Зеленский заявляет в США: "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций". Так мы уже за достройку СП-2, чтобы избавиться от "значительных выбросов метана в процессе транспортировки" через нашу страну? Или мы за то, чтобы Россия загрязняла Украину саоим "самым грязным в мире" газом? Кто президенту такие смешные тексты пишет?

3. Пишут, что Зеленский привезёт из США 3 миллиарда долларов помощи. Это не помощь, это КРЕДИТ. ЭКСИМБАНК США кредитует, как правило, покупку товаров в США. Так что ещё не известно, какой металлолом Зеленскому втюхали и под какие условия дали 3 миллиарда на покупку этого металлолома. Эти деньги даже из США не выйдут. США на Украине зарабатывают отлично: нам металлолом и долги — американцам 3 миллиарда за наш счёт.

4. "Мы потеряли 15 тысяч лучших людей", — заявил Зеленский на встрече с Байденом, говоря о войне в Украине. По данным ООН, за 7 лет войны погибло до 13 300 человек (пусть 15 000, по Зеленскому). Из них "3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков", как отмечают в ООН. Зеленский обо всех говорит, как о своих потерях — "лучшие люди" — о гражданах Украины. Если все погибшие, как делает вывод Зеленский, с обеих сторон — граждане Украины, значит ли это, что войну в Украине он считает гражданской?

5. Зеленский заявил, что ждёт от Байдена конкретику и сроки по вступлению Украины в НАТО. Белый дом не заставил ждать с ответом: а) Украине для начала следует выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО, б) США не могут принимать решения относительно членства Украины в Альянсе единолично, в) США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО. В общем, вы там выполняйте условия и стремитесь, конечно, мы вас в этом поддерживаем.

6. На пресс-конференции Зеленский говорил такие слова, как "серьёзный разговор", "мощные инициативы", "более чем 100% поддержка". Рассказал, что пригласил Байдена, цитирую, "в какой-то формат" по Донбассу. Похвалил Байдена как "очень конкретного" человека, но сам не сказал ничего конкретного. Будем изучать, будем действовать, будем развивать — конкретнее прям некуда. Вернее, есть одно конкретное: сдача антикоррупционной прокуратуры Штатам должна состояться в кратчайшие сроки.

Встреча с президентом США у Зеленского была лишь одним из пунктов его обширнейшей программы. Впереди ещё куча "важных" мероприятий, но они все пусты и интереса никакого не представляют».



«Ритуальные заклинания и сказки»: Аксенов высказался о встрече Байдена с Зеленским © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк Виталий Шабунин остановился на одной из части договоренностей президентов — антикоррупционной: «Совместное заявление президентов — это фиксация договоренностей и взятых на себя обязательств. Излишне объяснять, какую цену заплатит Украина, если Зеленский, не дай Бог, откажется от своей публично зафиксированной части. Публичными эти обязательства являются именно для того, чтобы украинцы точно знали, что именно должен сделать Зеленский, чтобы сохранить / усилить поддержку США в войне с Россией (поддержку военную, финансовую и политическую). Перечисленные в совместном заявлении реформы — не только о движении страны вперед. Это о выживании Украины в войне с Россией. Победить последнюю без поддержки США невозможно (по крайней мере на этом этапе). В течение ближайших двух недель мы увидим, осознает ли Зеленский значимость подписанного. Цитирую совместное заявление двух президентов: "… немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками". Напомню, что сейчас конкурс заблокирован по указанию Офиса президента, поскольку их главный кандидат (Андрей Костин) вылетел из конкурса. Подконтрольные члены комиссии не просто бегают на Банковую, они в онлайн-режиме выполняют указания заместителя Ермака / Татарова. Это четко видят международные члены конкурсной комиссии. Более того, они прямо заявляют о недопустимом давление на комиссию. Офис Зеленского должен НЕМЕДЛЕННО (как зафиксировано в совместном заявлении) разблокировать конкурс и приказать своим членам комиссии действовать "в соответствии с лучшими международными практиками" (как зафиксировано в совместном заявлении). Излишне объяснять, какие последствия и для Зеленского, и для Украины будет такое показательное, наглое нарушение его личных договоренностей с президентом США. Убежден, что российская агентура руками Татарова / Портнова (не разделяйте их) сделают все, чтобы организовать нарушения украинской властью взятых на себя обязательств. Вопрос в том, отреагирует Зеленский на эту очевидную государственную измену, или и дальше будет закрывать на это глаза. Посмотрим это уже в ближайшие несколько дней».





Политолог Карл Волох считает, что доброе расположение США к Украине — заслуга предыдущей власти и внешнеполитической обстановки в мире: «Коротко об итогах визита. Дедушка Джо не упустил ни одной возможности продемонстрировать свое абсолютное личное пренебрежение и презрение, не скрывая, что не забыл ничего из прошлого, и нынешние выходки Янелоха оценивает вполне адекватно. К счастью для Украины, настроения американского избирателя относительно Чекистану не оставляют президенту большого пространства для маневра, поэтому практическая официальная политика США в отношении Украины остается неизменной, сохраняя уровень поддержки, достигнутый предыдущей властью (Порошенко-Яценюк-Гройсман). Ну, а то, что это не благодаря, а вопреки усилиям Янелоха — дело для нас привычно»

Политолог Янина Соколовская очень подробно проанализировала, что предшествовало личному контакту президентов и о чем в итоге договорились: «Байден и Зеленский переносили встречу четыре раза. За это время статус визита с государственного, который был нужен Украине, съехал до уровня рабочего, что и вызвало вялую встречу Зеленского в аэропорту и уменьшение количества разнообразных почестей.

Визит пришелся на самое неудачное время, которое только можно придумать — на финализацию вывода американских войск из Афганистана. Этот громкий американской провал вызвал огромный имиджевый ущерб лично для Байдена. Но не было бы счастья — несчастье помогло. Штатам нужно реабилитировать свой имидж и, вероятно, эта реабилитация произойдет с помощью Украины, которую в Вашингтоне назвали "будущей витриной демократии".

Отражением этого тезиса стало Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, принятое по итогам встречи и появившееся ещё до того, как закончилось общение Зеленского и Байдена. Благодаря этому документу, итоги визита выглядят внешне оптимистично — как в известной пьесе Старицкого "сидела — сидела, да и высидела".

Совместное заявление льёт елей на украинскую душу, фиксируя: "Успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. Мы стоим плечом к плечу и испытываем оптимизм относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии, справедливости, улучшению благосостояния и укреплению безопасности Украины".

При этом картинка происходящего не очень соответствовала тексту. Зеленский с грустным лицом, Байден с торчащими из-под брюк голыми ногами; дичайшее издевательское фото пресс-секретаря Зеленского, поигравшегося с символом американской демократии; расплывчатые, чтоб не сказать наивные, заявления президента Украины, пойманного журналистами якобы на пробежке — все это создавало для встречи, мягко говоря, нестандартный фон. Как и то, что вопреки анонсу, очного заявления президентов по итогам встречи не состоялось.

ОПТИМИЗМ НА ГРАНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Несмотря на то, чего хотелось и что не произошло, несмотря на расплывчатость сигналов, в совместном заявлении есть много позитивных моментов. Первый из них — это обещание, что Украина и Соединенные Штаты возобновят Комиссию стратегического партнерства и утвердят Хартию о взаимодействии.

Также из заявления следует, что Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения как основы усиления партнерства в обороне и безопасности. В том числе — черноморской, а также в обмене разведданными и в противодействии российской агрессии.

К тому же Штаты поддержали право Украины выбирать внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, а также стремление Украины вступить в НАТО. Ради этого страны будут развивать двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Будет продолжена и программа обучения американскими военными украинских в соответствии с ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧЕННЫМ Украиной СТАТУСОМ партнера НАТО с расширенными возможностями (кстати, именно этот статус был у Афганистана).

При этом США фактически будут ВМЕШИВАТЬСЯ в деятельность украинских спецслужб. Штаты заявляют, что "поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор".

Также ВМЕШАТЕЛЬСТВО будет происходить в СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ и в борьбу с коррупцией. Украине уже рекомендовано "немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника".

Также США будут УЧАСТВОВАТЬ в "создании справедливой среды для бизнеса и инвестиций и в продвижении прав человека". "При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТКИ+, усиливать ответственность за насилие против любого лица".

США будут УЧАСТВОВАТЬ в создании Плана трансформации Украины. В поддержку этих усилий Украине выделят 2 миллиарда долларов, из них 463 миллионов долларов уже в этом году.

ФИНАНСЫ-НЕВИДИМКИ

В принципе на Вашингтонской встрече много говорилось о финансах. Видимо, так экстраполировалась украинская идея переноса тех вливаний, которые США делали в Афганистан, на плодородную украинскую ниву.

Среди обещанного Украине:

— начальная сумма поддержки от EXIM банка Соединенных Штатов в 3 миллиардов долларов

— 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и 2,2 миллиона доз вакцины

— 12,8 миллионов долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона "О плане спасения Америки"

— 45 миллионов долларов гуманитарной помощи украинским нуждающимся

— 60 миллионов долларов, в которую входят системы "Джавелин" и иное оборонное летальное и нелетальное оружие, которое "позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

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К этим цифрам прилагаются обещания увеличить суммы, если Украина "будет себя демократично вести". А в самих формулировках, да и в назначении платежей (например, нуждающимся) сквозит нечто унизительное. Понятно, что у власти не нашлось бы сил не взять эти деньги, но она монла найти возможность изменить формулировки.

РОССИЙСКИЙ ПРИВЕТ

Борьбе с российской агрессией и противодействию потоку-2 в совместном заявлении посвящено несколько весомых абзацев. Это свидетельствует, что антироссийский акцент не сошёл с повестки дня. На него у Байдена время очень даже нашлось.

Президенты зафиксировали, что Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока — 2" как против угрозы европейской энергетической безопасности.

Штаты выступают за сохранение транзитной роли Украины, а также за недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

Но, к сожалению, за этими словами нет конкретики. Они скорее напоминает поговорку, "сказал пан — кожух выдам, и слово его тёплое ". Не прописаны ни рычаги, ни сроки, ни финансы, которыми благие намерения могут быть обеспечены.

Зато президенты подчеркнули, что "в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой.Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. США вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой".

Отдельно прописывается поддержка Украины в её усилиях на Донбассе. "Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок",- заявляют президенты. США при этом поддерживают исключительно МИРНОЕ восстановления контроля Украины над КРЫМОМ и ДОНБАССОМ. И продолжают призывать Россию "выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны".

К тому же "Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, контролируемых или оккупированных Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях".

Это бравурно звучащее обещание может включать что угодно. Украина видит в этом абзаце предвестие новых санкций против России. Но это на самом деле не прописано. "Продолжать привлекать" можно и заявлениями, в том числе на ближайшей Генассамблее ООН. и выражениями глубочайший обеспокоенности.

Украина видит в этом абзаце обещание новых санкций против России. Но он это на самом деле не прописывали. "Продолжать привлекать "это могут быть и заявления, в том числе на ближайшей генеральной ассамблеи ООН, и выражения глубочайший обеспокоенности.

Иными словами, все сделанные в США заявления выглядят позитивными для Украины, но только на поверхности. При углублении замечаешь, что ни в одном обещании нет конкретики. Даже цифры расплывчаты. Зато абсолютно очевидно стремление США влиться в украинскую судебную систему, законодательство, силовые ведомства. Думаю, из всего сказанного Вашингтоне выполнен будет именно этот, последний момент. Жаль, что он ставит под сомнение главный постулат Конституции — носителем власти в Украине является её народ.

Экономист Алексей Кущ проанализировал экономическую часть договоренностей и выразил свой стыд по этому поводу: «Делают одни, комментируют с восхищением другие, а стыдно почему-то мне…

Открытие кредитного лимита от Эксимбанка США в размере 3 млрд. дол. пытаются представить у нас как некое грандиозное достижение.

Хотя за такие "достижения" нужно…. Ну, вы поняли.

Американцы будут кредитовать наши компании, чтобы те покупали "американское".

Типичные "связанные" кредиты, которые применяются всеми разумными странами, кроме нашей.

И что характерно: когда такие кредиты нам предлагают китайцы, часть экспертной публики говорит о вреде подобных инструментов, когда США — восторгаются. Хотя механизм тот же.

На данный момент, торговый оборот между Украиной и США составляет в среднем 4 млрд. дол., при этом отрицательное сальдо — 3 млрд. дол. в пользу США.

Торговля идет в одну "калитку": мы продаем в США своих твоаров на ярд, они нам — на три. Мы покупаем в Америке и сырье (уголь), и полуфабрикаты (ядерное топливо), и готовую продукцию (локомотивы).

Нынешние три миллиарда кредита означают, что торговая дыра станет еще больше.

Это классическая модель эквивалентности Рикардо-Барро: вначале на указанные три миллиарда вырастет наше отрицательное торговое сальдо, а у США — наоборот, улучшится.

Через какое-то время, когда подойдет срок платежа по кредиту, мы уменьшим свой финансовый счет в платежном балансе на те же 3 млрд. дол., наказав себя дважды. А американцы, соответственно, получат свои деньги назад, с процентами.

В структуре нашей экономики, данный кредит означает, что не украинские предприятия получат заказы, а американские, хотя у наших банков тоже есть 3 млрд. дол., но они не хотят кредитовать, так как банковская система специально приведена в состояние дисфункции.

У нас любят фетишизировать "План Маршалла". Так мы его получили!

После Второй мировой, американцы тоже кредитовали европейцев под закупки своей продукции, но тогда это хотя бы можно было объяснить голодом и разрухой на континенте.

А настоящий план развития Германии, Южной Кореи, Японии и Китая — это вовсе не "план Маршалла", а просто "план", когда США раскрыли для этих стран свой рынок.

Это именно то, о чем должен был говорить Зеленский в Вашингтоне — о торговом режиме для Украины "все, кроме оружия".

Но все оплучилось, как я и прогнозировал — вместо удочки опять попросили рыбу в виде денег.

При чем, даже не заикнулись о снятии пошлины на наш металл в размере 25%.

Все верно, локомотивы для Украины нужно делать из американского металла.

Испанский стыд».

