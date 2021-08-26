Украинцы возмущены, что концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве по случаю Дня независимости сделали закрытым vip-мероприятием. Организованный за бюджетные средства (эксперты подсчитали, что он стоил около 15 миллионов гривен) концерт был заявлен как бесплатный и общедоступный, но в итоге попасть на шоу смогли только избранные

В соцсетях развернулась мощная дискуссия.

Тема затронула даже эксперта Института энергетических исследований Юрия Корольчука. Он написал:

«Ахметову и ДТЭК «повезло» вляпаться в скандал с оперным певцом Боччели и его концертом. Сразу скажу — совершенно незаслуженно вляпались.

Если Ахметов, SCM или ДТЭК решил выступить спонсором этого мероприятия, то это их право делать такое мероприятие платным, бесплатным, пускать туда одного Зеленского или поставить сцену на площади и провести там вече, а ведущим сделать Боччели. Имеют право.

Ну немного не доработали, не так подали все и пришлось потом выкручиваться, что мероприятие сразу планировался «закрытым». История с концертом Боччели вполне простая и не стоила бы и выеденного яйца, если бы на этот концерт не пошел Зеленский. Именно он и вызвал такой резонанс.

Вообще Ахметову не привыкать к скандалам. Можно было бы долго перечислять истории (особенно в энергетической сфере), но достаточно одного примера с фамилией Янукович. Прямая связь с Януковичем, поддержка Януковича — ничего не сделали Ахметову, SCM и ДТЭК. Живут и будут жить дальше. Где Янукович, а где Ахметов?) Поэтому и скандал с Боччели также не повлияет особенно на Ахметова.

Нет, конечно, можно понять Ахметова, который хочет занять место Пинчука, всегда возил «певцов», «скоморохов», развивал типа современное искусство, организовал «баллы» для власти. Теперь такое место хочет занять Ахметов, SCM и ДТЭК. Но по моему мнению — это не его, не Ахметова, "не зайдет» это ему. Не сможет он войти в эту реку. Лучше бы думал, что делать с ТЭС и шахтами.

И вообще я за конкуренцию в такой сфере. По моему мнению, в день независимости нужно было провести три таких концерта — Боччели, Маккартни, Пласидо Доминго. Каждый из концертов финансировал бы Коломойский, Пинчук и Ахметов. И вот кто бы лучше организовал все, то именно туда и пошел бы президент Зеленский. А на другие два концерта запустили бы всех остальных желающих.

Однако, лично для меня остается непонятным один вопрос. Сколько заплатил Зеленский за концерт? Если это было благотворительное мероприятие, то должен быть и президентский «билет». Как-никак он президент нашего государства и это не таинственная информация, а наоборот демонстрирует его открытость и не олигархичность. Ну не 1 млн долларов он может заплатить, а может тысяч 10 долларов. Уже был бы ближе к людям. Или Зеленский там «на шару» сходил?»

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Блогер Олеся Калинская убеждена, что команда Офиса президента снова вляпалась в очередной не просто имиджевый скандал, а скандал коррупционный:

«Офис Президента решил включить антикриз по бесплатно-благотворительному концерту Андреа Бочелли, но тут же попал в штангу еще больше.

«Бесплатный, благотворительный — не равно свободный для входа», — заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Якобы все приглашенные вносили сумму на благотворительность, но тут вопрос, а сколько денег собрали и куда точно они уйдут?

В реальности — это может оказаться обычной «отмазкой», чтобы успокоить общество, что элита устроила себе дорогущий отдых за деньги украинцев.

Этот кейс является коррупционным, ведь под такую обвертку можно подогнать всё. То есть завтра ОП организует за бюджетные деньги поездку на курорт или отдых в VIP ресторане на миллионы бюджетных денег, но спишет это на благотворительность, которую никто никогда не узнает и не увидит.

Если власть организовывает за бюджетные деньги тусовку для богатых, которые покупают себе «избранное место», то ребята должны это проводить все публично и заранее, также они просто обязаны опубличить этот кейс, заявив цифру, которую собрали и кому точно ее передали.

Поэтому это чистая коррупция, которой должны заняться антикоррупционные органы и проверить ОП по кейсу элитного концерта для своих за деньги украинцев».

Политолог Александр Лазарев написал, что впору переименовывать президентскую политическую силу:

«Свобода, РАВЕНСТВО и братство

Как вам бесплатный концерт Бочелли в Мариинском парке?

Не смогли попасть? Это не страшно!

Главное, что мы с вами за него ЗАПЛАТИЛИ из БЮДЖЕТА (налогов),

чтобы "Ылита" на славу отдохнула…

Удивительно, не правда ли?

Ps.

Хозяева (народ), оплатил "слугам" приобщение к искусству».

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Журналист Егор Чечеринда назвал благотворительность мероприятия ширмой:

«Мало того, что на организацию "благотворительного" "" фаундрайзингового "концерта Андреа Бочелли в Мариинском парке из налогов украинцев потратили 19.500.000 грн, да еще и дополнительно спонсором действа выступила энергетическая компания DTEK Рината Ахметова. Сумма ее благотворительности — не разглашается.

Напомню, на концерте собирали деньги на центр-музей украинского художника Ивана Марчука. Единственный вопрос — нельзя было все эти потраченные на гонорар Бочелли деньги — и 20000000 "народных", и "спонсорские" от Ахметова сразу отдать музею, а не создавать безобразие в центре Киева сначала с установкой сцены на могилах умерших участников Украинской революции 1917-21рр, а затем с массовым недопуском рядовых украицев, которые пришли на "благотворительный" "бесплатный" концерт без "благотворительных пропусков"…?»

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Журналист Дмитрий Василец возмущен показухой украинских элит:

« На день "независимости" режим Зеленского пафосно объявил, что итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит в Киеве, платили за это естественно мы, с бюджета.

Но в итоге, обычных смертных украинцев на выступление не пустили, и Бочелли слушало исключительно жлобьё с офиса Президента, СНБО-95 и партии "слуга чужого народа".

Всех остальных, держали далеко от сцены, чтоб крики "ганьба" от возмущенных обычных фанатов Бочелли, которых не пустили на концерт, не мешали украинской "элите" наслаждаться пением знаменитого итальянца.

Зеленский в очередной раз дал понять, что есть "чернь", а есть "элита", для которой "чернь" должна оплачивать развлечения и выступления того же Бочелли.

Пора переименовать их партию в "хозяева народа"».

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Блогер Мирослав Олешко поделился эмоциями очевидцев, точнее тех, кто пытался попасть на концерт, но был не допущен:

«Сначала объявили от лица государства, что концерт для всех. А затем, оказалось, что для Зеленского и избранной элиты с придворными журналистами.

Посмотрел кадры, как вчера тысячи человек, приехавших с разных уголков страны, скандировали "ганьба" вдоль границ полиции и госохраны.

К слову, стоимость билетов составляла 70 000 грн — где об этом Посольство Украины в Италии объявили?

Ублюдки.

Из отзывов:

"Было так стыдно за страну! Ладно, в другой бы день устроили. Но на День Незалежності объявить, что в честь праздника пригласили Маэстро, вход свободный якобы, а потом, когда народ собрался, не пустить, и демонстративно группкой с белыми приглашениями усесться смотреть концерт, это так… дёшево, некрасиво, стыдно. И эти люди считают себя «элитой». Может вы и «элита», но только не нашей страны. В Украине у людей есть чувство собственного достоинства, а у тех, кто это организовал — его нет!"

"А я прям там и расплакалась. Но ко мне подошла незнакомая женщина и обняла. Это было так трогательно и мило, когда тебя посторонний человек обнимает, со мной такое впервые в жизни.

Говорит:

— Не расстраивайтесь. Он будет в январе в Праге, поедем туда вместе.

Когда утихли эмоции, я выплакалась. Думаю а действительно чего я расплакалась… Наверное потому что организаторы утверждали, что каждый гость может посетить концерт, сделав благотворительный взнос. И наверное, что реклама висит в центре Киева. И обидно, что я сюда приехала из другого города. В итоге, я очень разочаровалась и обиделась, и это в праздник…»