Казус Одесского кинофестиваля обсуждают до сих пор. Этим он и запомнится. На церемонии закрытия киносмотра известный британский актер и режиссер Терри Гиллиам назвал Одессу Россией, чем вызвал сначала мертвую тишину в зале среди зрителей, а потом шквал негодования в соцсетях. Шутку комика из «Монти Пайтона» не оценил никто

Блогер Ирина Медушевская, которая вела репортажи с фестиваля, чуть не лопнула от негодования: «Сказать шо я в бешенстве — ничего не сказать!!!! Терри Гиллиам, почетный гость Международного Одесского кинофестиваля, чел три дня тусувался в Одессе абсолютно осознавая, что он в Украине! Но! Выйдя на сцену Закрытия ОМКФ, сказал шо он в России! Нормально? Закрытие посвящено 30-летию Независимости Украины! Хочется рвать и метать!»

Блогер Надежда Луганская иронизировала над зрадой года: «Зрадаа!!!! Зрааааааааада!!!!!……даааа!!!!

Британский режиссёр Терри Гиллиам, как выяснилось, целую неделю думал, что, находясь в Одессе, он находится в России.

И это логично. Ну режиссёр, ёпт. Его ж там по их программе учили. Историю "Евромайдана" в ней не проходят. А Одесса есть. Потёмкинская лестница. Эйзенштейн. Броненосец "Потёмкин". Не "Иван Мазера", заметим, а "Потёмкин". А знаете, кто такой Потёмкин? Все знают!

Украина? Какая Украина? В смысле Украина? Упс! Да ладно…

Нехорошо, короче, получилось.

Янина Соколова, конечно, попыталась устроить зрителям чистку кармы посредством прокрикивания очистительных мантр, но получилось всё равно так себе».

Режиссер Олег Сенцов, который накануне поставил в своем ФБ фото дружеской беседы с Гиллиамом, злостную критику себе позволить не мог. Лишь написал лаконичное:

«Терри, Одеса — это Украина!»

Менеджер Елена Нероба считает, что распространение повсеместно русского языка и культуры в Украине ввели в заблуждение режиссера: «Терри Гиллиам был уверен, что находится в России, когда на закрытии Одесского кинофестиваля произносил речь. Почему так произошло и кто виноват — сказать сложно, но факт остается фактом: в мире есть люди, которые до сих пор считают, что Одесса это где-то в России. Попытки ведущей прямо на сцене объяснить ему, что он в совершенно другом государстве, выглядели немного глупо. Лично мне странно, что, будучи хоть сто миллионов раз успешным и известным человеком, ты вот вообще не интересуешься, куда тебя летят. Лично мне странно, что организаторы не позаботились о том, чтобы гость понял, где он находится. Лично мне странно, что фестиваль не ассоциируется с Украиной. Сначала я подумала, что Терри перепутал, потому что все вокруг говорят по-русски, но вряд ли он на слух различает языки. Хотя это уже не первый иностранец, который в упор не понимает, почему у нас практически все говорят на русском. И тем не менее, самоидентификация- это важная составляющая независимости и свободы. Язык это в равных долях ключ к пониманию и к непониманию. И пока мы будем отличаться, ассимиляция будет идти медленно. А эпизод с Гиллиамом- это показатель 1) низкого уровня организации фестиваля и 2) пофигизма Гиллиама».