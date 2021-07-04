Автор издания Украина.ру Александр Терехов-Круглый встретился с российским бизнесменом Евгением Юрченко и рассказал, что представляет собой новый главный инвестор Луганской и Донецкой Народных Республик

Депутат Госдумы ответил на вопрос, что получится из захода в Донбасс российского бизнесмена Юрченко © Facebook/Serhiy Kurchenko, РИА Новости/Александр Вильф познакомился с российским бизнесменом Евгением Юрченко, который в качестве главного инвестора ДНР и ЛНР сменил Сергея Курченко.

Он произвел на меня самое положительное впечатление: симпатичный, живой, улыбчивый, интеллигентный человек. Есть в нем то, что называется «положительная аура», «положительная энергетика». В общении прост и мягок, нет в нем никакой надменности, грубости или пафоса. Открыт. Любит пообщаться. С юмором. Говорит четко и тезисно. Смотрит собеседнику прямо в глаза.

Он родом из южнорусского города Воронежа. Я ему говорю: получается, вы южнорусский человек. Он в ответ, не задумываясь: да, я южнорусский человек. Его род связан с Луганском и Лисичанском. Двоюродный брат играл за луганскую «Зарю».

Евгению Валерьевичу 53 года. В 1987 году был призван в армию. В пограничные войска, попал в Прибалтику. Добровольцем пошел в спецназ. Воевал в Афганистане. Побывал в 16-и его провинциях. Был ранен. Имеет боевые награды. Имеет награды и от президента России.

У него немного длинноватые волнистые волосы, зачесанные назад. Бородка-эспаньолка. Из-за этого немного напоминает итальянца.

Он мне показывал какое-то свое удостоверение. Там он на фото с длинными, ниже плеч, волосами, военная полевая форма, погоны, и вся грудь в наградах.

Предпочитает заниматься экономикой, а не политикой. Побывал в более чем 130 странах мира.

Русский патриот. Своей родиной считает СССР. Самый главный царь для него — Петр Первый. В его кабинете стоит бронзовый бюст Петра, который ему подарили друзья на 45-летие.

В 90-е руководил Связьинвестом. Не дал олигархам распилить предприятие, хотя его к этому принуждали. Могли убить.

Какое-то время был вице-губернатором Воронежской области. Доктор экономических наук. Профессор.

В Донбассе предполагает инвестировать в металлургию и коксохим. Хочет, чтобы зарплаты в Республиках были на уровне зарплат в Южном федеральном округе (напомню, [глава ДНР Денис] Пушилин ставит задачу: привести зарплаты в ДНР до уровня Ростовской области).

На стене в кабинете в рамках висят облигации времен Российской империи. Очень хорошо знает промышленную историю Донбасса.

В общем, Юрченко на меня произвел самое положительное впечатление.