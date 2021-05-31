Украине грозит очередной топливный кризис. Белоруссия не подтвердила на июнь поставки бензина марки А-95. А именно на долю белорусского топлива приходится половина всего рынка. Такую цену будет платить за введенные санкции в отношении соседей Украина, по крайней мере так считают большинство экспертов. Хотя есть и другие мнения

Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Евгений Шевченко, ранее исключенный из партии «Слуга народа» именно за свою пробелорусскую позицию, написал, чем еще грозит стране разрыв отношений: «Одной из топовых позиций в структуре импорта из Беларуси являются нефтепродукты.

В 2020 году мы закупили в Беларуси 0,850 млн тонн бензина (более 30% украинского рынка), 2,2 млн тонн дизельного топлива (тоже более 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа (17% рынка), 0,580 млн тонн битума (более 50% рынка!).

Марунич назвал единственное сырье, которым Украина может заменить белорусскую солярку © Украина.ру/Нина Зотина

Это не все. Самая проблемная позиция — битум. Полностью возместить потерю в 50% рынка точно не получится. Тем более оперативно. Придется либо останавливать проект «Большая стройка», либо его трансформировать — менять технологию строительства дорог или перенаправлять деньги на другие инфраструктурные проекты, не требующие битума. Но что делать с уже подписанными контрактами, которые уже в работе?

Учитывая то, что проект «Большая стройка» является имиджевым для Президента и мультипликатором для украинской экономики можно смело предполагать, что санкции против Беларуси вводиться не будут».



Журналист Дмитрий Василец убежден, что украинцы расплатятся за политику своего президента ростом цен: «Беларусь в ответ на введение запрета на авиасообщение, запретила поставки 95 бензина в Украину. Теперь за тупость нашей власти как обычно заплатят простые украинцы, ведь повышение цен ударит именно по простым людям.

Зеленскому плевать, у него Tesla есть, плюс «европейцы» похвалят, ведь именно они будут нам перепродавать белорусский бензин со своей наценкой.

Вот как выглядит задача национальных интересов…»

Политический эксперт Михаил Чаплыга также считает, что все издержки санкционных маневров вокруг Белоруссии лягут на плечи простых граждан: «НАЧАЛОСЯ…

«Белорусская нефтяная компания» опровергает прекращение поставок бензина А-95 на Украину © CC0, Pixabay

Я говорил, что РБ ответит и ответит топливом? Говорил… привет электрификаторам и авиаторам…

Я говорил, что наши умеют только вылизывать Британии и США, вредя ИНТЕРЕСАМ Украины? Говорил… Кулеба обнимает вас, посполитые, и передает привет от вашего Зе:

Украина с 29 мая закрывает небо для зарегистрированных в Беларуси самолетов…

А тут нежданчик для ЕС… Россия перестала давать разрешение на прибытие рейсам, облетающим Беларусь

Выворачивайте карманы! Посполитые… и голосуйте за Зе и его приСлуг… США и Британии… Поляки и Прибалты с Кишиневом ждут ваших денег!»





Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Сергей Куюн, наоборот, считает, что больше в этой истории пострадает Белоруссия: «Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну.

Я так понимаю, консультации ещё идут. Но задача стоит нестандартная — найти 50 тыс т «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем. Думаю, выгребем! Как говорила одна моя знакомая трейдерша, пока есть 92, будет и 95. Да и опыт моих кумиров из Брсм прекрасно подтверждает эту теорию».



Руководитель портала OilPoint Эльдар Салимов написал о новых вызовах для Украины: «В фейсбучике начинается очередная паника по белорусскому бензину. Так вот, перестаньте, плз, блеять! Во-первых, наши розничные цены давным-давно позволяют возить ORLEN. Да, настоящий и качественный. А не эту хрень, которую нам продают за полтора доллара и воруют ресурс двигателя и десятки-сотни километров пробега с одной заправки бака. Ресурс есть. Он есть в море и есть на других границах.

Даже если я начну возить бензин из ORLENA на своей машине в Киев, уплачу все пошлины, налоги и акцизы, я все равно смогу продать этот настоящий премиум дешевле нашего премиума, и при этом очень хорошо заработаю.

Просто Беларусь была удобнее — перетащил через границу, назвал 95-м и можно продавать.

А теперь о плохом: мы же понимаем, что «есть возможность» и «так и будет» — совершенно разные понятия?

А теперь о хорошем — если бензин опять подорожает, вы будете меньше ездить или меньше кушать. Пробок станет меньше, ура!»



Вместе с тем представитель «Белорусской нефтяной компания» (БНК) официально отрицает остановку поставок бензина А-95 в Украину. По его словам, Белоруссия не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заместитель генерального директора «БНК-Украина» Сергей Мельник заявил в комментарии изданию «Левый берег».

«Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но она будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется с 1 июня. По другим продуктам никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет», — сказал Мельников.

Сроки ремонта он не уточнил, но, по информации издания, работы могут продолжаться две недели.